Sin bus escolar en el Isuela para llegar al IES de La Almunia: "No podemos estar un mes con los coches"

Las últimas semanas del calendario lectivo suelen ser atípicas de por sí, pero para los cerca de 50 estudiantes de cinco pueblos del eje del río Isuela -Mesones, Nigüella, Arándiga, Chodes y Morata de Jalón- que acuden al IES Cabañas de La Almunia de Doña Godina estos días lo están siendo todavía más en plena temporada de exámenes. Desde este pasado lunes, la empresa de transporte que les lleva hasta el centro educativo de la cabecera comarcal de Valdejalón, Pedro Vera, ha registrado varios problemas con el autobús que los recogía diariamente a primera hora de la mañana en sus localidades y los devolvía a primera hora de la tarde: el vehículo, alegan desde la compañía, está averiado y no hay otro de sustitución que pueda estar listo antes del 21 de junio.

Ante este escenario, las familias están saliendo del brete con sus coches particulares, pero inciden: "No podemos estar así todo un mes" y esta tarde se concentrarán en Morata para pedir soluciones y organizarse. "Hay quienes sí que podemos avisar en el trabajo, pero la mayoría ni tiene esa disponibilidad ni cuentan tampoco con vehículo propio", señala Ana Giménez, de Arándiga y madre de un joven que cursa primero de la ESO. A eso se añade el volumen de pasajeros, "que no son ni cuatro ni cinco", y el número de expediciones, dos al día hasta al menos el final de curso. Giménez subraya que el poder acudir a las aulas es "un derecho que tienen los chavales y que no se les está dando". Así, señala que "se están pasando la pelota de unos a otros y aquí sin solución".

En este punto, detalla que desde el IES les explican que lo único que pueden hacer es justificar las faltas de asistencia y repetir los exámenes. "Ayer tuvimos una reunión y hoy nos vamos a concentran por la tarde en Morata para ver qué podemos hacer", indica Giménez. Hasta el momento, hay disparidad de opiniones y las soluciones que han encontrado son ir con sus propios vehículos, aunque sí hay una idea común: "Ir con los coches no es solución, porque hay muchos niños y no hay tantos padres con disponibilidad", señala Kamal Khadir Gharnati, de Morata de Jalón. En su caso "este miércoles he podido llevar a mi hijo pequeño, que está con exámenes en cuarto de la ESO" y puedo llevar a tres más, pero no es suficiente".

"Ayer por la tarde intentamos hacer una lista con los chicos y los padres disponibles, pero es que hay mucha gente con compromisos, citas médicas…", argumenta. A su juicio es una "mala noticia" porque ya les han anticipado que "hasta septiembre, nada, porque no hay otro autobús". El primer incidente ocurrió el lunes cuando el bus no pudo pasar de Morata y los padres tuvieron que acudir allí a buscar a los estudiantes y este pasado martes directamente no hubo recogida en los municipios. Fuentes de Educación reconocen a HERALDO que se ha contactado con varias empresas y están "a la espera" de respuestas para concretar la alternativa.

Ya este martes, el alcalde de Morata de Jalón, Luis Velilla, indicaba mediante un comunicado de IU Aragón que la consejería de la DGA les había anticipado que estaban "intentando contratar autobús sustituto". El regidor ahondaba que "son malas fechas para que el alumnado pierda clases y, además, no solo es un problema aislado de esta ruta sino de todo el centro ya que si no van a clase el centro no tiene el aula completa", y valoraba el "estrés añadido" que supone.

En la misma nota, la formación explicaba que su coordinador general y portavoz parlamentario en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, había registrado una pregunta dirigida a la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, para que informe de lo sucedido y de las medidas que desde su Departamento se van a tomar.