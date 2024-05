Los desalojados del edificio en ruina de Zaragoza no logran aún recuperar sus cosas: "Estamos durmiendo en el coche"

"No tenemos nada, absolutamente nada". Se lamenta Rocío Calahorra, una de las vecinas desalojadas del edificio situado en el número 184 del Coso Bajo, que sufrió primero un incendio y fue después declarado en estado de ruina. Abandonaron a la carrera su vivienda y ella solo pudo agarrar el móvil y a su gata, sin saber en ese momento que ya no iban a poder acceder de nuevo al interior para buscar nada más. Los operarios trabajan ahora en apuntalar el edificio, una tarea muy delicada por el mal estado en el que se encuentra, por lo que se prolongará varias semanas.

Rocío, que residía allí con su pareja desde hace unos meses, esperaba, al menos, poder recuperar algunas de sus cosas, como los medicamentos que cuenta que toma a diario, pero por ahora no es posible. Los trabajadores le han indicado que no se puede acceder al inmueble en condiciones de seguridad, y aunque prevén acudir allí cada dia para comprobarlo, ya les han advertido que puede que no logren recuperar nada y que tengan que echar el edificio abajo con sus enseres dentro.

Desde el Ayuntamiento explican que una vez terminadas las tareas que se están llevando a cabo se comprobará la estabilidad del inmueble y si es posible o no retirar los objetos. Si se logra la seguridad suficiente, lo más probable es que se pueda entrar para sacar pequeños enseres, pero será mucho más difícil que se puedan mover los más grandes, como los muebles.

La joven lamenta su mala suerte y cuenta que en enero ya sufrió el incendio de otra vivienda. "Nos han dicho que es casi seguro que no vamos a poder coger nada. Hemos perdido todo. Tenía dentro medicamentos y papeles del médico que necesito y cosas muy valiosas", dice Rocío, que este martes iba a recoger algo de ropa para ella y su pareja tras la ayuda de los servicios sociales de Zaragoza.

Su situación es complicada. Tras pasar una noche en el módulo de familias del albergue tuvieron que trasladarse a las habitaciones individuales, porque el lugar en el que estaban iba a ser utilizado por una familia con niños. Fue entonces cuando prefirieron abandonar las instalaciones municipales. "Ahora estamos durmiendo en el coche, porque no tenemos familia que nos ayude", explica.

El análisis llevado a cabo por los técnicos municipales del Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza desveló que el inmueble en el que residían se encuentra en riesgo de ruina inminente por los daños en el forjado y en una viga maestra que quedó calcinada en su parte trasera. El riesgo de colapso es muy alto y la única opción es echarlo abajo.