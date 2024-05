Por qué hay jabalíes en Zaragoza capital y qué hacer si te encuentras con uno

El miércoles 22 de mayo un jabalí sorprendía a los zaragozanos que paseaban por el entorno del puente de Piedra. El animal caminaba despistado por los alrededores de la Sala López y fue captado por los dispositivos móviles de varios viandantes y enseguida se hizo viral en redes sociales. La presencia de estos animales salvajes es poco habitual en las ciudades. De día los jabalíes suelen estar encamados en zonas espesas, pero de noche pueden recorrer hasta 15 kilómetros explorando y buscando alimento.

En la capital aragonesa se han visto ejemplares en otras ocasiones. En diciembre de 2023 un jabalí fue fotografiado en la avenida de Compromiso de Caspe del barrio de Las Fuentes y en marzo del mismo año, otro animal fue captado, algo despistado, en el Parque Grande José Antonio Labordeta de la ciudad. En septiembre de 2022, una manada de siete ejemplares fue grabada cuando corrían por el cauce del Huerva, en el tramo que va entre el Puente de los Gitanos y el Parque Labordeta.

El aumento de jabalíes 'despistados' en Zaragoza coincide con el incremento del 44% en el número de accidentes de tráfico con animales implicados en Aragón, según una estadística de la Dirección General de Tráfico (DGT) publicada en 2023. En la provincia de Zaragoza se registraron 838 siniestros de este tipo en 2022. Son los jabalíes los que ocasionan la mayoría de estos siniestros, el 40%, por delante de los perros y los corzos.

Por qué hay jabalíes recorriendo Zaragoza

Y es que la búsqueda de alimento es la principal razón de la presencia de cerdos salvajes en las ciudades. Una investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ponía énfasis en la facilidad para encontrar alimento en las zonas urbanas. "Hemos visto que la alimentación directa, las basuras y las zonas verdes (ricas en lombrices, bulbos y agua) atraen a los jabalíes", explicaban desde la UAB. "Algunos ejemplares pueden llegar a acostumbrarse a comer comida humana y es difícil que reconozcan el alimento natural como tal. Aunque no es lo habitual", añaden.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza confirman la presencia de piaras de jabalíes en el entorno de la ciudad, en espacios como el Galacho de Juslibol así como en otras zonas cercanas. "Los corredores de los ríos son importantes para ellos en la búsqueda de comida", añaden en el departamento de Medio Ambiente.

"Los jabalíes salen por la noche en busca de alimento" por lo que la presencia del animal visto hace unos días en el entorno del puente de Piedra pudo deberse a que "estuviera buscando comida en el entorno del Gállego y se adentrara en la ciudad desde allí". Desde el área de Medio Ambiente añaden que en época de cultivos de maíz en los alrededores suele haber más animales en el entorno de la ciudad.

Qué hacer si nos encontramos un jabalí en la ciudad

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican las pautas de comportamiento si encontramos un jabalí en la ciudad. "Lo importante es apartarse y no interactuar con ellos" aseguran. Hay que dejar pasar a la animal y normalmente se marcha sin más.

No obstante, explican desde la Unidad Verde que en alguna ocasión ha sido necesario tomar medidas de precaución por si algún ejemplar no abandonaba la zona o reaccionaba de forma violenta y es necesario capturarlo.

Además, en Aragón, la caza de estos animales permite contener la sobrepoblación. Todos los años se cazan decenas de miles de jabalíes. Los últimos datos disponibles hablan de 33.000 ejemplares capturados oficialmente. "En estas cifras se incluyen los jabalíes que pasan por los veterinarios, a los que hay que sumar los que no pasan por estos controles porque no son para el consumo humano o porque, directamente, no se pueden sacar de las zonas en las que han sido cazados", explicaban desde la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza).