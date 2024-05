Los conductores del bus de Zaragoza vuelven a rechazar paros en junio y julio con las negociaciones aún atascadas

Los conductores del bus urbano de Zaragoza han rechazado una nueva convocatoria de paros con la negociación del convenio aún atascada. La propuesta, que hubiera supuesto afecciones en tres tramos horarios los meses de junio y julio, partió de Sattra, el sindicato mayoritario, y fue rechazada por el resto de miembros del comité.

Las partes volverán a verse este miércoles en la que, por ahora, es la última reunión fijada en el calendario. El malestar por el nulo avance de las negociaciones, iniciadas a principios de año, se trasladó también al pleno del comité, celebrado el pasado día 22. Desde Sattra admiten que fue “tenso” al no existir una postura común sobre los paros y la plataforma del convenio.

Se trata de la segunda vez en dos meses que el comité dice ‘no’ a la huelga. Las dos han sido planteadas por Sattra, que se ha encontrado la oposición de los 16 representantes del CC. OO., CUT, UGT y CSIF. De haber salido adelante, los sindicatos hubieran convocado asamblea el día 5 y referéndum en cocheras el 6 de junio.

De acuerdo con el presidente del comité, José Manuel Montañés (Sattra), las últimas reuniones han ido “igual de mal que las anteriores”, sin que se hayan registrado avances significativos. De hecho, asegura tener “dudas” de que la negociación vaya a continuar de cara a este verano. “Las últimas veces hemos ido para mirarnos a las caras y poco más”, afirma.

Se espera que este próximo miércoles se concrete el calendario de junio, estando por ver qué ocurrirá en julio y agosto al coincidir con los meses de vacaciones. Desde el sindicato mayoritario aseguran que la empresa sigue planteando una congelación salarial, mientras que desde Avanza ven inasumible las subidas del 16% al año, durante tres ejercicios, que estarían planteando los representantes de los trabajadores.

Durante la última reunión del comité se valoró, incluso, la posibilidad de solicitar una reunión con la alcaldesa, Natalia Chueca, de rebajar la plataforma para “desbloquear” la negociación o de convocar elecciones sindicales a la firma del convenio.

Desde el CUT, tercer sindicato con mayor peso en el comité, critican que en las ocho reuniones mantenidas hasta el momento no se haya avanzado “nada”. “Lo único que se ha hecho es leer la plataforma. Por el tipo de paros, ya hemos dicho en más de una ocasión que no los compartimos, que lo único que hacen es socarrar al comité y a la plantilla, no económicamente, pero si anímicamente, como ocurrió en el último convenio. No dudamos de que algún día habrá que apretar el acelerador, pero no con estos paros y menos con el 31 de julio como fecha de caducidad para después irnos de vacaciones”, apuntan en su página web en relación a la propuesta de Sattra.