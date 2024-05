Zaragoza Florece vive su recta final con mucho sol y gran afluencia: "He venido casi todos los días"

Los cactus retienen mucha más agua dentro, pero a las suculentas hay que regarlas un poco más. El agua en espray es para las hojas que necesiten más hidratación. Y hay que tener en cuenta las características de la vivienda en la que se va a tener la planta a la hora de decantarse por una u otra, por ejemplo, si hay humedad o existen ventanas por donde entre directamente la luz del sol. Centenares de consejos de este tipo son pronunciados a lo largo del día por los floristas que se encuentran tras los puestos del Zaragoza Florece, que este domingo está viviendo su último día de la cuarta edición con mucho sol, temperaturas casi veraniegas y una alta afluencia. Los clientes que han pasado a lo largo de estos días por las casetas del paseo de San Sebastián se cuentan por decenas, o cientos, de miles.

Ya venía haciendo buen tiempo, pero en la última jornada el clima ha sonreído todavía más, lo que quizá ha supuesto para muchos el empujón necesario para abandonar la pereza de domingo y echarse a la calle. Tanto es así, que ya incluso antes de llegar al Parque Grande José Antonio Labordeta, no cabía un alfiler. El Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado el servicio del tranvía con convoyes dobles, pero la medida no ha impedido que aún así muchos fueran a rebosar y se oyeran varias quejas entre los pasajeros. Algunos incluso optaban por dejar pasar el tren a la espera de uno que fuera un poco más vacío.

Una vez allí, encontrar hacerse con un hueco en primera fila en las atracciones más populares no era fácil. No obstante, la enorme superficie que ocupa el parque, que alcanza los 409.000 metros cuadrados, permitía a los visitantes relajarse sin aglomeraciones en sus zonas verdes. "Nosotros hemos venido equipados para hacer un picnic, porque no sabíamos si tendríamos sitio en la zona que hay para comer", comenta Miriam Alcay, señalando una bolsa en la que lleva la tela que servirá de asiento más tarde a ella y su familia.

Era la primera vez que acudían este año, aunque sí que lo habían hecho en ediciones anteriores y aseguraba que les había "gustado mucho". "Si hace buen tiempo se está muy bien", añadía. Bajo la escalinata del Batallador, decenas de personas disfrutaban a media mañana del concierto ofrecido por Los cracks del 29 Swing & Co. "La vida es una tómbola, tom-tom tómbola", entonaba la cantante acompañada de los coros y las palmas del público.

Entre los espectadores del concierto estaban Pilar Cuartero, que aseguraba estar entre las más habituales del festival, y su madre. "Yo he venido casi todos los días, con mis amigas el primero a dar una vuelta y ayer a cenar y de concierto. Hoy hemos decidido venir también a aprovechar el domingo, que además mi madre no lo había visto aún", señalaba la joven, antes de encaminarse ambas hacia el Mercado de las Flores.

Ha sido esta una de las zonas más concurridas durante estos días. Alrededor de una treintena de casetas ofrecen en este punto productos de todo tipo, aunque relacionados en su mayoría con las flores y la naturaleza. Especialmente llama la atención del público las abejas que en una vitrina se encargaban de elaborar la misma miel que estaba almacenada en frasquitos y a la venta sobre el mostrador. También el robot que cortaba solo el césped, la cosmética facial de productos naturales, las velas decorativas o las plantas que brillan en la oscuridad. Había, claro, flores de todo tipo, bonsáis y plantas como la maria luisa, el tomillo limón, el perejil o el romero para utilizar en la cocina.

Mientras, en el espacio Ecokids, hordas de niños han asistido a los talleres impartidos por Las Tribus del Parque, en los que han aprendido a través de distintos juegos sobre la importancia de respetar el medioambiente y colaborar en la sostenibilidad. Muchos adultos han asistido también a las explicaciones que los maestros floristas han dado en la Nueva Arboleda y todos han recorrido el parque en busca de las distintas exposiciones florales.

Como la 'Realidad climática', de Carlos Curbelo, que enfatiza también en la necesidad de cuidar el entorno a través de cuatro creaciones fantasiosas que ha llamado deshielo, sequía, amazonas y renacimiento. O también 'Geometría desplazada', de Jordi Abelló, que aporta "una visión del arte efímero a partir de cuatro formas muy definidas y geométricas" que se entremezclan "formando una fantasía actica, colorista y de gran impacto visual".

Ambas obras se encontraban junto a la zona gastronómica del festival, en el otro extremo de paseo de San Sebastián, junto al quiosco de la Música. La oferta de platos ha sido también muy variada: pizza, comida mexicana y chilena, gofres y algodón de azúcar, hamburguesas, huevos con patatas, perritos calientes, recetas chinas y japonesas, helado y café de especialidad, entre otros. En cuanto a la música, los asistentes han podido disfrutar de actuaciones, por ejemplo, de Andrés Macnamara, Aurora Boreal, China Chana, Drizzyclare, Fresquito y Mango, La Mujer Inversa, Lu Demie o Viki Lafuente.