Una pelea entre jóvenes a latigazos en Zaragoza se solventa con un reparto de indemnizaciones

Son situaciones en las que resulta complicado esclarecer lo sucedido. La pelea siempre la iniciaron los otros y el implicado lo único que hizo fue defenderse. Las trifulcas entre grupos de jóvenes no son extrañas, especialmente los fines de semana y a altas horas de la madrugada o al inicio de la mañana. Solo durante el primer trimestre del año, según los datos del Ministerio del Interior, se registraron en Aragón 162 delitos relacionados con lesiones y riñas tumultuarias, 34 más que durante el mismo periodo de 2023. El fenómeno viene de tiempo atrás y de hecho, este jueves, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza se puso el punto final a uno ocurrido hace dos años en el entorno de la calle de San Juan Bosco.

Aunque los implicados pudieron ser más, en su día la Policía Nacional identificó a seis, que estaban citados para comparecer ante el Juzgado de los Penal número 7. De ellos se presentaron Enderbert O. L., Andrés M. G., Carlos Q. Z., Alejandro R. R. y Sebastián C. C. que, tras recibir una serie de indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, renunciaron a seguir ejerciendo acciones civiles y penales tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía por sus abogados Carmen Sánchez, Luis Ángel Marcén, Amparo Gracia, Leandro Ubieto y Cristina Castejón. El también implicado Bryan S. B. se encuentra en búsqueda y captura al no haber sido posible localizarlo para entregarle la citación.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 2022. Sobre las 7.00 una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta la calle Franco y López tras ser alertada de que se estaba produciendo una pelea. Una vez allí, se encontró a Enderbert O. L. tumbado en el suelo con heridas en la frente y una ceja, y acompañado por varias personas más, entre ellas Andrés M. G, que tenía un corte en la frente y un ojo inflamado. Relataron a los agentes que habían sido atacados por un grupo de jóvenes que les golpearon con cinturones con hebillas metálicas que emplearon como látigos y un juego de llaves.

Los agresores a los que hacían referencia se encontraban justo en ese momento enfrente de ellos. Estaban muy exaltados, por lo que los agentes requirieron refuerzos. Tras identificarles y cachearles, fueron detenidos Carlos Q. Z., Alejandro R. R., Sebastián C. C. y Bryan S. B., que también sufrían varias heridas. Reconocieron que habían tenido una refriega con el otro grupo, si bien argumentaron que había sido por defender a una amiga.

Ante el cruce de denuncias entre una parte y otra, los seis citados acabaron siendo acusados por la Fiscalía por un delito de lesiones en riña tumultuaria. Para Andrés M. G. la pena inicialmente solicitada era de nueve meses de cárcel al ser reincidente, mientras que para el resto la petición era de cinco meses de prisión.

En cuanto a la responsabilidad civil, Alejandro R. R. Sebastián C. C., Carlos Q. Z. y Bryan S. B. han indemnizado a Andrés M. G. con 120 euros y a Enderbert O. L., con 720 euros por las lesiones y con 1.200 euros por una cicatriz con perjuicio estético leve que le quedó como secuela. Por su parte, Andrés M. G. y Enderbert O. L., han satisfecho también de forma conjunta con 90 euros a Alejandro C. C. y a Bryan S. B., y con 210 euros, a Carlos Q. Z.