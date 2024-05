Los vecinos del incendio mortal de Zaragoza: “Ha sido un milagro que no hubiese más desgracias”

“Es una lástima, era una buena mujer, muy querida, que llevaba viviendo aquí muchos años con su hija”. Los residentes del número 11 de la calle Pintor Manuel Viola del zaragozano barrio de La Jota, aún “con el susto en el cuerpo” tras el agitado despertar que tuvieron este jueves, horas después lamentaban el fallecimiento de una de sus vecinas, Mercedes N., que, a pesar de que fue trasladada con vida a un centro hospitalario, no pudo finalmente sobreponerse a los daños que le causó la inhalación del humo ocasionado por el incendio que se declaró de madrugada en su casa.

De 61 años, vivía en la primera planta con su hija, que fue quien sacó a su madre de la vivienda tratando de salvarla y quien dio el aviso. “Ha sido muy valiente”, reconocían el resto de los habitantes de un bloque de diez alturas con seis pisos en cada rellano que en ese momento, sobre las 4.30, se encontraban en su mayoría durmiendo.

“Ha sido un milagro que no haya habido más desgracias”, subrayaba un vecino cuyo hogar se encuentra en la planta octava. “Me he despertado porque he notado el olor a humo y al poco los bomberos nos han llamado, cuando he encendido la luz estaba todo negro, no me podía ver ni la mano”, explicaba.

Los residentes destacan la labor de los bomberos. “Han ido avisándonos casa por casa, nos han dicho que no saliésemos y que abriésemos las ventanas del lado opuesto del edificio a donde estaba el fuego”, relataba otro vecino. “Mi mujer se ha asustado mucho recordando el incendio de Valencia, pero se ha acordado de poner toallas húmedas debajo de la puerta”, comentaba otro haciendo referencia al tráfico suceso en el que en febrero perdieron la vida diez personas en la capital levantina.

Según relataban algunos, el humo subió por el hueco de la escalera y también entró a algunas casas por el conducto de ventilación del baño. Las causas del incendio están siendo investigadas por la Policía Nacional, aunque todo apunta a que se ocasionó por un hecho fortuito. Fuentes de Bomberos de Zaragoza, que recibieron el aviso a las 4.42, explicaron que el fuego afectó principalmente al salón, que quedó destruido, y que se extendió por toda la vivienda.