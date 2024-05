Vox reprocha a Chueca que prefiera atender obras "más vistosas" que la depuradora

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha reprochado este lunes al equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa, Natalia Chueca, que prefieran "atender obras más vistosas", como 'Zaragoza Florece' o 'El Bosque de los Zaragozanos', antes que la depuradora de aguas residuales.

En la comisión de Urbanismo, Calvo ha lamentado que a Vox no le cabe otra opción que apoyar "con todas las dudas del mundo y por un ejercicio de responsabilidad" la decisión que ha tomado el gobierno de Zaragoza de ampliar seis años la concesión de la depuradora de La Cartuja, la principal de la ciudad, para realizar nuevas inversiones que mejoren el tratamiento y la protección frente a los vertidos industriales.

"Hay que hacer frente a unas nuevas exigencias de depuración que, al parecer, se van a ver satisfechas con estas inversiones que ha ofrecido la empresa que se va a hacer cargo de las obras", ha reconocido Calvo, para añadir que el informe señala que la reforma requiere un periodo de prórroga de seis años.

La prórroga ya era "inevitable" y los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas "son muy complejos y necesitan mucho tiempo para su elaboración", algo que "no se ha estado haciendo. Por ello, ha insistido en aseverar que "la situación nos obliga a una prórroga".

Calvo ha criticado que el equipo de gobierno "no tiene modelo": "No sabemos si hay que hacer dos depuradoras, si hay que hacer una en el mismo lugar o si bastaría con hacer una reforma de la que hay". Por tanto, ha resumido, "no hay proyecto" y se desconocen las fuentes de financiación.

Por último, ha afeado al gobierno que opte por centrarse en "obras más vistosas" en lugar de ocuparse de la construcción o reforma de una depuradora de aguas residuales, "que es algo poco vendible y que una gran mayoría de vecinos ni siquiera sabe dónde se encuentra".