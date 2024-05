Comienza con horarios la recogida de materia orgánica en el Casco Histórico de Zaragoza

El Casco Histórico es el siguiente distrito en comenzar la implantación de la recogida de materia orgánica. El Ayuntamiento de Zaragoza, continuando con el calendario inicialmente previsto, llevará a cabo esta semana a través de la contrata de limpieza el despliegue de los cubos necesarios para que los vecinos tiren este tipo de residuos. No obstante, debido a las características particulares de las calles de esta zona, en este caso no serán depósitos fijos, sino 'de quita y pon', y no estarán equipados con apertura electrónica.

En concreto, según ha explicado este lunes la concejala responsable del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, los operarios se encargarán cada día de colocar los cubos aproximadamente a las 20.00 y retirarlos a las 23.00. Esa será la franja horaria en la que los vecinos podrán sacar sus residuos orgánicos.

Se hará así porque en esta zona muchas de las denominadas áreas de aportación (donde se encuentran los contenedores de papel y cartón, vidrio y envases) son soterradas, debido a las dificultades de acceso de los camiones de recogida.

Los vecinos dispondrán cada día de un cubo de color marrón que se colocará junto a estos buzones. "Con esta modalidad intentamos seguir dando las mayores facilidades de uso a la ciudadanía, de manera que poco a poco todos nos vayamos acostumbrando a separar nuestros residuos orgánicos de la basura domiciliaria habitual", ha indicado Tatiana Gaudes.

Ha indicado además que el proceso requerirá tiempo para que los zaragozanos vayan habituándose a este nuevo hábito. "Sabemos que esto es una carrera de fondo, pero confiamos en que, poco a poco, todos interioricemos esta separación como algo cotidiano que no supondrá un especial esfuerzo", ha recalcado en rueda de prensa.

Los puntos de recogida orgánica ya están señalizados, siguiendo la estética de los puntos limpios móviles.