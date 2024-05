Las Fuentes lucha contra la soledad no deseada

Algunos están atravesando un duelo, tratando de superar la reciente pérdida de su pareja o un ser querido. Otros se confiesan a sí mismos como "asociales" o "poco participativos" pero sienten que deben empezar a cambiar ese aspecto de su vida. Todos tratan, sobre todo, de sortear la soledad no deseada, y para ello se reúnen una vez por semana en Zaragoza con Alicia Nadal, la psicóloga que organiza las sesiones en las que se conocen, intercambian historias, entablan relaciones y aprenden herramientas útiles para su día a día.

A las 10.30 de cada jueves atraviesan las puertas del Centro de Convivencia para Mayores Salvador Allende, en Las Fuentes. Forman parte de un programa piloto impulsado por Atenzia a través del servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Zaragoza, que se quiere replicar posteriormente en otros barrios. El grupo está compuesto por once personas de entre 61 y 86 años que han sido seleccionadas previamente a través de los trabajadores de la línea telefónica, en función de las necesidades detectadas en los usuarios.

"Como ahora en esta vida lo que tenemos es tiempo, más allá de tener que ir de médicos y eso, pues venimos", comenta antes de empezar la sesión una de las participantes. Asegura que la hora y media "se pasa rápido" entre hablar "con unos y otros" y participar en los juegos propuestos por Alicia. "El primer día nos presentamos y luego teníamos que decir afirmaciones sobre nosotros, dos que fueran verdad y una mentira, para adivinarlas", resume.

En la segunda jornada, el tema a tratar fue la escucha activa y las herramientas para comunicarse de forma correcta con los demás. Aunque antes de comenzar, la conversación va por libre y gira hacia una experiencia que marcó a muchos de los participantes, la pandemia del coronavirus. Relata uno de los usuarios como durante los meses de confinamiento sufrió también un cáncer de colon, por fortuna ahora superado, y el grato recuerdo que guarda de Natalia, la mujer con la que hablaba a través del botón de la teleasistencia, que tanta compañía le hizo en los momentos más duros.

"La teleasistencia ha dejado de ser un recurso a nivel básico e incluye tanto la valoración del usuario como programas como este", resume Hana Maher, la responsable de proyectos de Atenzia. Se trata, según dice, de dotar a los usuarios de una "mochila cargada de herramientas y habilidades", más allá de que también funciona como sistema de atención de emergencias las 24 horas y cualquier día del año. En el nuevo programa, tratan igualmente se servir de apoyo a la hora de "mejorar los estados anímicos" ante situaciones que pueden llegar a quebrar a una persona, así como de ayudar a los participantes en cuestiones como la autoestima o la empatía.

Este proyecto forma parte de una de las mejoras del nuevo contrato, que el Consistorio adjudicó a este empresa hace alrededor de un año y que parte de un modelo de atención centrada en la persona. Es también multifuncional, ya que atiende a las áreas funcional, social y de salud física y mental. Desde que entraron en vigor los nuevos pliegos ya se ha valorado en su domicilio, según indican desde Atenzia, a 8.058 personas usuarias, y se continuará haciendo evaluaciones periódicas en función del nivel de apoyo que precisen según cada situación.

El nuevo programa piloto pretende servir, según explica Maher, para comprobar "si las dinámicas que se utilizan a nivel grupal son aquellas que mejor impacto generan en la calidad de vida de la persona". Para ello, se ha sometido a los usuarios a un test y una escala de soledad que se repetirá una vez hayan finalizado las ocho sesiones previstas, para comprobar si, por ejemplo, han podido ampliar su círculo social y comenzar a hacer más actividades fuera del domicilio.

Se ha escogido precisamente empezar en Las Fuentes porque se ha detectado que es uno de los barrios donde hay más situaciones de este tipo, de personas que tienen la percepción de que las relaciones interpersonales que mantienen son insuficientes o no de la calidad e intensidad que les gustaría. A los participantes, Maher les habla en la sesión de la importancia de encontrar "activos": "Son aquellas cosas que me hacen sentir bien. Puede ser la persona que me vende el pan por las mañanas y me hace sentir especial porque me llama por mi nombre, la que está en la farmacia y se acuerda de cómo me encuentro, mi vecino".