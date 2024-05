Cinco hábitos saludables contra el insomnio infantil y las horas perdidas de sueño

El momento de irse a dormir suele ser uno de los que generan más tensión en algunas familias con niños pequeños o adolescentes. Los primeros, si les cuesta conciliar el sueño o sufren de algún problema como los terrores nocturnos y los segundos, porque sigan conectados con dispositivos digitales incluso por la noche. Desde que una madre o un padre dicen "¡A la cama!" hasta que finalmente se apagan las luces pueden transcurrir horas. A ellas se suman las que se pueden pasar en vela si algo despierta a los pequeños durante la noche y hay que volver a empezar. El insomnio infantil fue tratado por un pediatra, un psiquiatra y una psicóloga en el III Ciclo de Salud Mental Infanto-juvenil de la asociación aragonesa Asapme en Zaragoza.

Durante el encuentro se llevó a cabo una encuesta entre los asistentes con la pregunta '¿Consideras que duermes lo suficiente?'. Un 53% contestó que no, el 35% creía que sí y un 12% no estaba seguro. "El gran desconocido en los problemas que afectan a nuestra calidad de vida son los problemas del sueño. No se tienen en cuenta, no se les da importancia", lamentó Ana López, gerente de Asapme.

700 horas de sueño perdidas

La asociación aragonesa que promueve la salud mental ha querido poner el énfasis en esta cuestión en la última jornada de su ciclo de conferencias. López, médico de profesión, reconoció que en las consultas "en los adultos hay que rascar en la entrevista si tienen problemas del sueño y en los menores no se detectan. No son conscientes de que duermen poco", afirmó. Sin embargo, hay conductas que pueden estar originadas en este problema. "No entendemos por qué alguien tienen tanta irritabilidad, pero puede radicar en falta de sueño", puso como ejemplo de efecto sobre el comportamiento.

Ana López, gerente de Asapme; Óscar Ortega, psiquiatra; Jessica Galán, psicóloga y en la pantalla Gonzalo Pin, pediatra. Asapme

En el caso de los niños el sueño se pierde para los hijos y los padres. Durante el primer año de vida de un niño sano los progenitores que se encargan de cuidarlo "pierden 700 horas de sueño", calculó Gonzalo Pin, pediatra experto en sueño. A partir de 6 meses se adapta el ritmo y va alargando las horas de sueño durante la noche.

López consideró "importantísimo" cuidar los hábitos diarios para "establecer rutinas". De esta forma, "si se acostumbran desde pequeños a mantener una higiene adecuada del sueño, luego en la adolescencia será más fácil que tengan esos hábitos adquiridos", explicó. Para ello, es consciente de que el referente son los padres, que tienen que dar ejemplo.

Desde el punto de vista de la psiquiatría el sueño también juega un papel importante. El psiquiatra de Asapme Aragón, Óscar Ortega, reconoció que en cuanto a adultos, ve a diario en su consulta "problemas con alguna alteración en el sueño, que siempre viene asociado a otro tipo de patologías como ansiedad y depresión". Así, el 70%-75% de los pacientes derivados a una consulta psiquiatría tienen alteraciones del sueño.

"Una persona que no duerme bien por la noche, por el día le falta energía, está más irritable, toma peores decisiones, bajan los niveles de atención, de concentración…Disminuye el rendimiento a todos los niveles, sea laboral o académico", apuntó Ortega.

Consejos contra el insomnio

La psicóloga Jessica Galán dio una serie de claves durante la jornada para recuperar una buena higiene del sueño. Explicó que a partir de los 13 años los adolescentes necesitan acostarse y levantarse más tarde, pero la jornada en los institutos comienza antes que en el colegio. Entre los factores que pueden alterar sus horas de sueño apuntó a influencias ambientales, presiones sociales, académicas, actividades extraescolares a última hora de la tarde. Todo ello interfiere en el "proceso de desescalada" o de relajación. Frente a las nueve horas diarias que deberían dormir, la mayoría están por debajo de las siete, señaló la psicóloga y dio las siguientes recomendaciones:

1. 'Fabricar' la noche por el día. Para que nuestra noche sea buena, debemos fabricarla durante el día. Esto supone que si durante el día se ha sufrido mucho estrés, "no podemos pretender que la noche sea reparadora". Puede ayudar haber hecho ejercicio durante el día, pero no a última hora de la tarde porque el cuerpo puede activarse y costará más volverse a relajar. Recomienda también estar al menos dos horas al día fuera de casa.

2. Establecer rutinas. La psicóloga planteó la necesidad de fijar rutinas como "echarnos y levantarnos a la misma hora" incluso los fines de semana. El pediatra añadió la importancia de la "afectividad" y evitar que las prisas añadan estrés a las últimas horas con el baño y la cena todo rápido para irse a dormir. "Es preferible que se duerma un poco más tarde, pero después de un periodo de desconexión con la familia", aconsejó. Además, añadió que las horas previas a ir a la cama "no es el momento de reñir porque no ha recogido los juguetes".

3. Siestas, sí, pero cortas. Los profesionales abogaron por las bondades de un pequeño descanso a mitad de la jornada, pero Galán recalcó que "no hay que echarse más de 20 ó 30 minutos de siesta" y tampoco tarde, que no sean, por ejemplo, las 18.00.

4. Ambientar la habitación y asociar la cama con dormir. A la hora de conciliar mejor el sueño influye desde la temperatura a la iluminación. Así, el dormitorio debe encontrarse entre 15 y 23 grados. Además de estar a oscuras, la psicóloga aconseja no tener en el cuarto relojes o dispositivos que marquen la hora porque verlos puede hacer que quien no puede dormirse se ponga más nervioso de ver pasar el tiempo. Durante el día se debe evitar utilizar la cama para hacer deberes, jugar o tumbarse a ver pantallas para que se relacione solo con el momento del reposo.

5. Evitar las pantallas, las cenas pesadas y los líquidos. En las horas previas a acostarse, la psicóloga aconseja evitar el uso de pantallas que pueden provocar "sobrecarga emocional", las cenas copiosas y consumir muchos líquidos. Estos pueden hacer que la persona tenga que levantarse por la noche para ir al baño. Si se lee aconseja hacerlo en papel y no usar dispositivos electrónicos. A sus pacientes que tardan en dormirse les propone darse un baño o escribir en una libreta lo que les ha gustado del día o apuntar lo que tienen pendiente del día siguiente para quitarse la preocupación de si van a olvidarlo.

"El descanso es como el aceite que engrasa todo nuestro organismo", añadió el pediatra. Este cuenta en Youtube con numerosos vídeos con más consejos para afrontar el momento de conciliar el sueño.