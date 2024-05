Tras la pista de María Pilar: un italiano busca al gran amor de su abuelo en Zaragoza

¿Has visto este cartel por las calles de Zaragoza? Detrás de él se esconde la historia de un amor perdido y una búsqueda incansable por encontrar a María Pilar, la mujer de la fotografía. El protagonista de esta iniciativa es Francesco Raldini, un italiano de 34 años, que ha recorrido más de 2.000 kilómetros para completar en la capital aragonesa el puzzle vital de su abuelo.

Durante los años 30 del pasado siglo, Zaragoza era un ir y venir de militares internacionales y entre ellos se encontraba Gioacchino Rinaldi, un italiano que llegó a España durante la Guerra Civil y que vivió en Zaragoza una bonita historia de amor, rápida pero intensa, junto a la protagonista de los carteles, de la que ahora su nieto solo conoce poco más que su nombre. Han pasado 86 años desde que ambos se conocieron, y un diario y unas fotografías, son las únicas pistas para encontrarla.

Francesco se ha puesto como objetivo ponerse en contacto con algún familiar: "Quiero encontrar a alguien, a algún nieto o bisnieto, para poder saber algo más de esta mujer que fue tan importante para mi abuelo", relata.

La historia de amor de estos dos jóvenes surge en 1938, tal y como relata la propia María Pilar en un diario entregado a su amante titulado 'Memorias de una semana de felicidad'. En concreto, el inicio de este data del 15 de septiembre y dura hasta el día 22 del mismo mes. En ese cuaderno, esta joven escribe de su puño y letra cómo vive la primera semana de amor con Gioacchino.

Final del diario entregado por María Pilar a Gioacchino Rinaldi. Cedido por la familia Rinaldi.

María Pilar relata uno de los paseos de la pareja por la ciudad cuando se estaban conociendo. El recorrido comenzaba en el Gran Hotel de Zaragoza -donde el italiano vivió durante su estancia en la ciudad- y llega hasta la plaza de los Sitios. Desde allí iban hacia el Paseo de la Independencia y se desviaban por la calle 5 de marzo para llegar a la plaza Salamero. Su siguiente destino era la calle de Conde Aranda hasta llegar al Coso, donde piensan que vivía la joven. En su camino, tiene especial relevancia el café Ambos Mundos, que fue testigo su historia.

El mismo recorrido es el que está recreando estos días Francesco junto a un amigo que le acompaña en la aventura y le ayuda con las traducciones en español. "Estamos yendo por los mismos puntos que ella describe para colgar los carteles ahí", cuenta ilusionado. "No sabemos mucho más de ella, en un principio hasta confundimos parte de su nombre con el apellido". Lo único que sabe y así lo comparte son fragmentos de la historia que se esconde detrás de aquellas cartas.

La joven pareja se conoció en un difícil momento para España, inmersa de lleno en la Guerra Civil. Ella, según cree la familia italiana, era enfermera en el Hospital Militar de Zaragoza. Su punto en común era el hermano de María Pilar (del que desconocen el nombre), que era militar junto a Gioacchino. En un encuentro, ambos se conocieron y comenzaron a enamorarse. A pesar de que el diario data de septiembre, no es hasta diciembre cuando la joven María Pilar se lo entregó al italiano con sus cartas.

También hay varias fotografías, el último contacto conocido entre la pareja. La primera fotografía de la pareja tiene fecha del 8 de abril de 1939. La siguiente, que es la que ilustra los carteles, data del 4 de mayo del mismo año y tiene una dedicatoria especial: "Con verdadero cariño", reza. Y a partir de ahí, nada más se sabe.

Treinta años más tarde de que comenzará esta historia, en 1968, Gioacchino Rinaldi moría en Valsini, un pueblo del sur de Italia, sin haber vuelto a saber nada sobre María Pilar.

María Pilar y Gioacchino Rinaldi en una fotografía fechada el 8 de abril de 1939. Cedida por la familia Rinaldi

Años más tarde, la familia Ranildi comenzó su propio camino para desempolvar el diario y conocer la historia que había en el pasado de su abuelo. "El diario estuvo muchos años en casa de mis abuelos y nadie le hizo caso porque estaba en español, pero se sabía de la existencia de esta mujer", cuenta Francesco. "Mi abuela enmarcó una de sus fotografías para colgarla en su casa, pero mi abuelo nunca llegó a verla porque murió antes de que ella se la diera".

No fue hasta 2012 cuando gracias a un amigo de la familia se decidieron a traducir el diario, pero este joven no lo leyó hasta 2017. "Tardé cinco años porque me pilló estudiando fuera y no iba mucho a casa, pero en 2017 lo leí y me entró la curiosidad", a lo que añade: "Si no fuera porque mis amigos me han animado, no creo que hubiera venido hasta Zaragoza".

Francesco lleva desde este miércoles recorriendo la ciudad con el fin de encontrar a alguien que pueda ayudare a componer la otra parte de la historia que le falta: "Me gustaría saber si mi abuelo también le dio alguna carta y poder leerla". Su periplo acabará este sábado cuando vuelva a su ciudad natal tras cuatro días de incesante búsqueda.