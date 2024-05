Las casas regionales renuncian a montar sus puestos de comida estas Fiestas del Pilar tras sacarlas de la plaza de Aragón

Las casas regionales renuncian a montar sus puestos de comida estas Fiestas del Pilar ante el rechazo del Ayuntamiento de que vuelvan a instalarse en la plaza de Aragón. Desde el Consistorio aseguran que las partes siguen negociando, pero la Federación da el tema por zanjado y mira ya a 2025, cuando podría recuperar la muestra con otras fórmulas.

La presidenta de la agrupación, Ana Notivoli, explica que la decisión se adoptó el pasado martes con el voto a favor de las 15 casas que forman la Federación. Tomarla fue difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que llevaban en la plaza de Aragón desde 2012. En las últimas semanas se habían propuesto alternativas como el recinto Expo, el entono de La Romareda o la arboleda de Macanaz. También se habló, según cuenta Notivoli, de Gran Vía o la plaza de San Francisco, pero ninguna alternativa terminó de cuajar.

La principal pega, al margen de factores como la existencia, o no, de tomas de luz, es que ninguna garantizaba una visibilidad como la de plaza de Aragón, uno de los grandes ejes de las Fiestas. “Hay que tener en cuenta que nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo económico o subvención. Los ingresos nos permitían seguir subsistiendo y ayudar a nuestras causas sociales”, apunta la presidenta de la Federación.

Desde el colectivo ni siquiera saben por qué la plaza de Aragón ha dejado de ser una opción. “El convenio que teníamos caducó el año pasado. Entendemos que habrá habido protestas de otros colectivos”, señala Notivoli. El Ayuntamiento, sin embargo, explica que todo se debe a que la plaza -la misma en la que venían colocando las casetas desde hacía 12 años- “no cuenta con la infraestructura necesaria, tal y como recogen los informes desfavorables del Instituto Municipal de Salud Pública”.

La Federación da por cerrada, por ahora, la historia de la feria. Pese a que las conversaciones continuarán estas próximas semanas, descartan un giro de guion de última hora, ya que las carpas “no se pueden montar de un día para otro”. “Además, hay que tener en cuenta todo el coste que suponen en materia de agua, luz o seguridad”, añade.

De cara a 2025, la feria podría volver en otro formato. Desde la agrupación no descartan que, en vez de montar casetas individuales, se apueste por una gran carpa que agrupe a todas las casas regionales. Para eso, no obstante, necesitarían un patrocinador, ya que a día de hoy no podrían asumirla económicamente.

Tomada esta decisión, falta por saber qué ocurrirá con el resto de actividades vinculadas a las Fiestas del Pilar, entre ellas la Ofrenda de Frutos, en la que el año pasado participaron 74 asociaciones y ayuntamientos. “Tenemos que empezar a negociar. Primero hay que ver qué nos ofrecen y estudiar todo a conciencia”, expone Notivoli. Desde el área de Cultura, no obstante, aseguran que no hay riesgo de que la Ofrenda, uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas, pueda caerse del programa oficial.

Problemas con los desagües

La propia alcaldesa, Natalia Chueca, ha confirmado este jueves que se viene trabajando con las casas regionales “desde hace tiempo” y que “hay una serie de informes técnicos que desaconsejan seguir usando la plaza de Aragón por problemas con los desagües”.

“Se ha trabajado con ellos con distintas opciones alternativas y han decidido que igual no es el momento de buscar otra ubicación, sino que podría ser una actividad que ha llegado a su fin. Nosotros estamos ofreciendo desde hace tiempo distintas opciones y alternativas. Respecto a la Ofrenda de Frutos, no solo queremos seguir manteniéndola, sino que es importante para la ciudad hacerla crecer. Vamos a seguir trabajando de la mano con ellas”, ha garantizado.