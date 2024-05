Un operario de una residencia admite que agredió sexualmente a una trabajadora con discapacidad

Un operario de mantenimiento de una residencia de mayores ha admitido este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza que agredió sexualmente a una mujer con una discapacidad del 46% que trabajaba en el mismo centro. El acusado, Miguel Ángel H. A., se enfrentaba a una pena de un año y medio de cárcel. Sin embargo, el reconocimiento del delito y el pago de toda la responsabilidad civil que reclamaba la Fiscalía por el perjuicio moral causado a la víctima (3.000 euros) ha permitido que la pena sea rebajada a un año de prisión al serle aplicada la atenuante de reparación del daño.

La condena lleva aparejado que no pueda acercarse a menos de 200 metros de la mujer, ni comunicar con ella por cualquier medio durante tres años, los mismos que estará en libertad vigilada.

Los hechos se produjeron en septiembre de 2022. Miguel Ángel H. A. se encargaba de las tareas de mantenimiento de una residencia de mayores de Zaragoza, donde la mujer desempeñaba labores de lavandería. Una mañana, cuando esta se disponía a colocar ropa limpia en una habitación, el acusado entró y, tras soltarle una serie de obscenidades, comenzó a tocarle por encima de la ropa en el pecho y la zona vaginal. Ella reaccionó dándole un empujón, lo que provocó que se hiciera daño en un brazo, y saliendo del cuarto.

En principio quedó ahí la cosa y la mujer continuó con su trabajo en la siguiente habitación de la misma planta en la que tenía que cambiar la ropa. Pero, según la Fiscalía, el acusado, con el mismo ánimo libidinoso, entró y volvió a hacerle tocamientos de índole sexual. La víctima, en esta ocasión, pidió ayuda a terceros, contó lo que le había pasado y denunció los hechos.

La mujer acudió este lunes a la Audiencia Provincial acompañada de un psicólogo y facilitador para ayudarle a prestar declaración. No obstante, como las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad no fue necesario que entrara en la sala de vistas, cosa que agradeció por no tener que contar otra vez todo de nuevo.