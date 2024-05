Concentración vecinal en Paracuellos de la Ribera por el primer aniversario del secado del manantial de su fuente

Cerca de medio centenar de personas han participado este domingo por la mañana en Paracuellos de la Ribera en una concentración para denunciar el "robo" del agua que abastecía la fuente del pueblo. Coincide este acto con el primer aniversario desde que se secó el manantial, ocurrido al mismo tiempo que se producía la excavación del túnel de trasvase entre el río Jalón y el embalse de Mularroya.

En la cita, en la plaza del pueblo, además de botellas vacías llenas de piedras y tapas de cacerolas se han desplegado carteles y pancartas con los lemas como 'En defensa del agua perdida', 'Me han robado mi futuro' y 'Trasvase no'.

"El día 14 se cumple un año del corte del agua del manantial que ha dado vida y riqueza al pueblo y reivindicamos que vuelva el agua, porque es parte de nuestro patrimonio", subrayaba Pedro Cuenta, presidente de la Asociación Manantial Humbría, una de las ocho entidades que convocaban la protesta. De la misma manera destacaba que "se han conocido periodos de sequía en el campo y de otros manantiales, pero este no se había secado ni en los más severos", calculando que el caudal se habría mantenido cerca de 700 años. Cuestionado por si tienen miedo de que no vuelva a surtir líquido, Cuenca decía que no.

En su argumentación, Cuenca se mostraba claro: "Consideramos que es una montaña que tiene mucha agua y con los trabajos necesarios se podría recuperar". A este respecto, el portavoz de la asociación insistía en que "la UTE Acciona-Sacyr reconoció el corte y todos los escritos y manifestaciones aquí y en Zaragoza no han tenido respuesta ni resultados". También consideraba sorprendente que "hace tantos años con pocos medios hubo quien encontró el manantial y ahora, con 200 millones de inversión y tanta tecnología no encuentren agua".

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro consultadas por HERALDO, reconocieron hace un año que había "una serie de acuíferos que se han visto afectados principalmente por la sequía y también por el paso de la tuneladora". Casi un año después, desde la misma institución indicaban que "seguramente el trabajo que se ha hecho en Paracuellos no esté dando resultado todavía debido a la sequía" y pedían, como en junio de 2023 "tiempo" para que se llene el acuífero "y para eso es necesario que llueva", añaden.

También reconocen que el túnel de Mularroya ya está acabado y sellado, y especifican que si bien esta intervención ha podido "agrandar el problema en su día, sumado a la situación de sequía", ahora la obra "ya no es un problema frente al acuífero". En este contexto, el Ayuntamiento votará en su próximo pleno ordinario, previsto para el miércoles, si ratifica el decreto mediante el que se interpondrán "acciones legales en defensa de la fuente pública existente en la plaza". Fuentes municipales, se militaron a reconocer a esta redacción que todavía se están "valorando las medidas a adoptar".

"El agua es lo más importante para este pueblo, es el patrimonio. Los que hemos nacido aquí defendemos lo más grande que tenemos. Y lo reivindicaremos hasta el final", insistía María Luisa Marín, presidenta de la asociación de la tercera edad. José Ramón Alba, de la Asociación Cultural de Amigos de Paracuellos de la Ribera, incidía en que "el sentir de la gente está en pedir que vuelva el agua a la mayor brevedad, pero está difícil".

También participaban en la cita más vecinos, como Santiago Cuenca, de la Plataforma Jalón Vivo, que insistía en que "seguimos manifestando que las obras de este trasvase perjudican a la zona entre Embid de la Ribera y Morata de Jalón, que las obras han dejado sin agua a la fuente, y que las obras van a dejar el río seco entre Embid y Morata".

Como ejemplo de lo que ha supuesto la falta de agua, Cuenca ponía dos casos: "Es como si el Monasterio de Piedra se quedase sin agua o la fuente de Bijuesca por unas obras que serán declaradas ilegales". En la concentración también se recordaba la figura de Ramón Pascual, agricultor de la zona que falleció recientemente y que perdió el caudal que abastecía sus explotaciones en la misma zona que el manantial de la fuente. El acto acabó con la lectura de una recopilación cronológica de lo sucedido en el último año.