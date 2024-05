Roban once cajas con libros en una editorial de Zaragoza

Si lo que querían era leer, existen opciones que no exigen rascarse el bolsillo y que además son legales como acudir a una biblioteca pública. En la medianoche del miércoles al jueves las instalaciones de una editorial situada en la ronda Oliver de Zaragoza sufrieron el asalto de cinco ladrones que sustrajeron de su interior al menos once cajas que contenían libros. El golpe, para su desgracia, no fue perfecto. Poco después, la Policía Local logró detener a tres de ellos no muy lejos del lugar del delito, lo que permitió recuperar el botín.

Para perpetrar su asalto, los amigos de lo ajeno se dividieron en dos grupos. Los que entraron dentro del recinto de la editorial fueron tres personas que forzaron la valla perimetral. Por su parte, dos chicas de entre 17 y 18 años aguardaron fuera del perímetro para alertar de si llegaba la Policía o por si surgía cualquier complicación.

Sobre las 0.05, el 092 recibió el aviso por parte de la seguridad privada de la editorial. A través de las cámaras de vigilancia se había detectado el acceso no autorizado en el recinto. Hasta allí se desplazó una patrulla. Sin embargo, a su llegada, según les informó el vigilante a los agentes, los ladrones ya habían marchado en dirección hacia el cercano parque del Oeste.

Para localizarlos, la Unidad de Seguridad Nocturna de la Policía Local estableció un dispositivo de búsqueda que dio sus frutos. En las inmediaciones del parque se encontró a tres jóvenes cuyas características coincidían con las descripciones que se manejaban. Fueron identificados como uno de los tres ladrones que habían entrado en la empresa y las dos jóvenes que habían aguardado fuera. Además, tenían en su poder once cajas con los tomos robados. El trío fue arrestado y puesto a disposición judicial acusado de un robo con fuerza en las cosas.