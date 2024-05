Pedida de mano en una retreta militar en Zaragoza: "Es el hombre de mi vida"

La historia de amor de Raúl Valenzuela y su novia Claudia está marcada "por el destino". Al menos, así lo ve este joven de Jaén, que no ha dudado en hincar rodilla en medio de una retreta militar celebrada en el centro de Zaragoza. "Me han hecho un poco lío, pero será un recuerdo super bonito para ambos", ha reconocido este soldado del Regimiento de Pontoneros.

El momento no ha podido estar cargado de más emoción. Tras hacer parte del recorrido previsto, la banda ha llevado a cabo una exhibición en plena calle Alfonso y, al terminar, han ido a buscar a Claudia que, incrédula, se ha situado en medio del pasillo que le habían preparado. Con las manos en la cara, visiblemente emocionada, le ha dicho sí y se han fundido en beso entre los vítores de todos los congregados. "Es el hombre de mi vida", ha reconocido ella, mientras los presentes se iban acercando a darle la enhorabuena.

La idea inicial de Raúl era que, al terminar el desfile, pedir a alguien que les hiciera una foto con la basílica del Pilar de fondo y aprovechar el momento para pedirle matrimonio. Sin embargo, el jefe de la banda de música le animó a "hacerlo bien", parando el desfile en el medio de la ciudad. "Ella se va a morir de vergüenza, pero luego es un recuerdo para toda la vida", ha señalado nervioso horas antes del 'gran momento'. Para ella ha sido toda una sorpresa, de la que se ha mostrado "muy contenta". "No me lo esperaba, pensaba que me lo iba a pedir el lunes, que nos vamos de concierto", ha apostillado.

"Cosas del destino"

Su historia comenzó hace siete años, cuando él tenía 18 años y ella, 17. Ambos vivían en Jaén y estuvieron juntos alrededor de año y medio. "Pero por circunstancias del momento, lo dejamos", ha recordado él, aunque ha señalado que "no habían dejado de quererse". Seguidamente llegó la pandemia. "Al estar separado de ella, decidí venirme a Zaragoza. Necesitaba salir de la ciudad y quería ver mundo", ha especificado.

Sin embargo, uno de los fines de semana que bajó a ver a los amigos y la familia, se volvió a encontrar con Claudia. "Me pudo la presión porque todavía seguía sintiendo mucho por ella, así que me fui a casa", ha afirmado. Al día siguiente, tras intercambiar unos mensajes, quedaron. Entonces no dudó. "Se lo dije: Claudia, sigo enamorado de ti", ha rememorado. Era mayo de 2021, justo tres años antes de que este sábado haya decidido dar el siguiente paso.

"Con el tiempo hemos vito que tenemos fotos de pequeños en las que salíamos ambos, sin conocernos. También llegamos a coincidir en una boda e incluso su prima trabajó en la peluquería de mi madre", ha relatado respecto a las "señales" que se han ido dando en su vida, por las que considera que lo suyo es "cosa del destino".

Ambos estuvieron un año manteniendo una relación a distancia, aprovechando para ahorrar, y desde 2022 viven juntos en Utebo. "Tenemos ya una vida aquí. Estamos super contentos", ha aseverado. Y, aunque ha confiado en que le "pille por sorpresa", ha reconocido que el tema boda ya lo han tratado en algún momento.