El Ayuntamiento de Zaragoza se abre a cambiar la nueva ordenanza de Movilidad ante la polémica por el seguro obligatorio

El Ayuntamiento de Zaragoza se abre cambiar la nueva ordenanza de Movilidad tras la polémica generada en torno al seguro obligatorio para ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos. El concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, recuerda que el documento “no es definitivo” y que se va a someter a un periodo de exposición pública que estará abierto a cualquier alegación “venga de donde venga”.

“El devenir del texto puede ir en un sentido o en otro dependiendo de las alegaciones y su contenido. Todo se va a estudiar y a debatir, y lo que entre en vigor será fruto de la legalidad y de la estimación, o no, de las aportaciones que se formulen”, indica en relación a la medida, pactada con Vox.

En las últimas horas, partidos políticos y asociaciones han cargado duramente contra el anteproyecto. Colectivos como Pedalea han llegado a exigir incluso la dimisión de la titular del área, Tatiana Gaudes, y grupos como el PSOE han anunciado que presentarán votos particulares para eliminar el seguro obligatorio para los ciclistas, acusando al PP de “plegarse” ante las exigencias de Vox.

Rodrigo asegura no sentirse extrañado, ya que “toda novedad, y más en un tema tan sensible como la seguridad vial, conlleva un cierto grado de reacción”. En su opinión, este es un tema que “había que poner sobre la mesa”. “Y no solo a nivel municipal. A nivel de Dirección General de Tráfico ya se están empezando a oír rumores sobre si se exigirá o no en un futuro”, explica.

Colectivos como Pedalea insisten en que el Ayuntamiento “no tiene competencias” para obligar a contratar un seguro de responsabilidad civil, una polémica en la que Rodrigo prefiere no entrar. “Es un debate jurídico prematuro. Actualmente no es una norma de obligado cumplimiento”, recalca.

Pese a la controversia, Rodrigo sostiene que la ventaja de un seguro de responsabilidad civil es clara, ya que aporta seguridad jurídica en caso de accidente, tesis que también defienden desde Vox. “Hace que las posibles víctimas de una colisión vean de alguna forma garantizada su seguridad y el resarcimiento de los daños”, expone.

Para el PSOE, en cambio, las novedades de la ordenanza “desordenan en vez de ordenar”. “Este tipo de seguros no se exigen en ninguna otra ciudad. Desconozco a quién se le ha ocurrido esta brillante idea”, aseguró su portavoz en materia de Movilidad, Chema Giral.