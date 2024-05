Lío en Juslibol-El Zorongo: recogen firmas para pedir a Zaragoza una consulta vecinal y el PP rechaza la segregación

Sin prisa pero sin pausa avanzan en El Zorongo y Juslibol hacia la segregación. Y más después del último pleno de la junta vecinal, en el que los cuatro vocales del PP 'tumbaron' las peticiones impulsadas desde la urbanización. No se aceptó que el barrio pida al Ayuntamiento de Zaragoza que reclame la titularidad de la carretera al Zorongo. Tampoco que el alcalde tenga allí un despacho en un local sin coste para no tener que atender a los vecinos en el bar. "En el PP no estamos de acuerdo en separar ninguna parte de ningún barrio de Zaragoza", argumentaron. Así que los que buscan la segregación quieren dirigirse directamente al Ayuntamiento sin pasar por la junta vecinal.

Los vecinos del Zorongo necesitan 500 firmas para pedir al Ayuntamiento de Zaragoza que organice una consulta en la que los residentes voten la posibilidad de partir el barrio en dos. Consideran que superan, y "de sobras", esa cifra pues solo en la urbanización viven más de mil personas y hay un fuerte apoyo a la propuesta. Contarán, además, con el apoyo de la asociación de vecinos San Pantaleón de Juslibol.

Y es que el pleno del día 25 dejó claras las posturas. Sobre todo las de los populares, que tienen mayoría en la junta vecinal. Tumbaron la propuesta de la carretera porque "se trata de una urbanización privada, con una barrera que impide el acceso libre de cualquier persona a El Zorongo". Y la del despacho extra en la urbanización, porque "ya hay un local en Juslibol para atender a los vecinos, tal y como tienen otros distritos que solo tienen una sede". El PSOE se abstuvo y el vocal de Vox y el alcalde, vecino del Zorongo, votaron a favor.

Un día más tarde, en la asamblea de la comunidad de propietarios del Zorongo, se repitieron las votaciones. Y salió adelante la cesión, sin coste, de un local para que Javier Ortega atienda a los residentes, en contra del criterio de la junta vecinal. En la asamblea se expuso, además, cómo se va a afrontar el proceso de segregación. Quedan descartadas las opciones de constituirse como pueblo (necesitarían 4.000 habitantes y no los tienen) y en concejo local, pues estiman que la diferencia en la gestión sería mínima, según explican desde la comunidad de propietaria. La opción que quieren someter a consulta es la creación del Barrio Rural del Norte, que quedaría integrado por El Zorongo, los terrenos que lo rodean hasta las instalaciones militares y, si la urbanización Los Pinos se quiere sumar, también por quienes viven en ella.

Su intención es remitir las firmas al Consistorio en cuanto alcancen las 500. Estiman que en la consulta deberían votar todos los vecinos del barrio. Sería meramente consultiva, pero permitiría medir las sensibilidades antes de que la creación del Barrio Rural Norte llegara al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el que tienen las competencias. Desde la urbanización defienden que la segregación "no implica costes extra y evitará conflictos vecinales". Desde el PP insisten en que el Zorongo es "una urbanización privada, con una barrera que impide el acceso libre de cualquier persona". Aunque al ampliar los límites del nuevo barrio más allá de la urbanización, se salvaría, al menos en parte, este importante escollo.

Aunque no son frecuentes, desde 1968 se han registrado unas treinta variaciones en los límites fijados entre distritos y barrios. El Ayuntamiento de la capital aragonesa podría enfrentarse a un nuevo cambio. La decisión será compleja si es Vox, socio de referencia del Gobierno en minoría, la formación que lleva la propuesta de la segregación del Zorongo al pleno.