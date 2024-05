El Ayuntamiento de Zaragoza retoma las obras de Concepción Arenal un año después de su paralización

Un año después de que las obras quedaran paralizadas por las desavenencias entre la contratista que las ejecutaba y el Consistorio, la reforma de la calle de Concepción Arenal parece que llegará por fin a buen puerto. El Ayuntamiento de Zaragoza retomará los trabajos en esta vía del distrito Universidad el próximo lunes, 6 de mayo, con el objetivo de crear una plataforma única accesible con tráfico pacificado y con arbolado. Mañana se llevará a cabo el vallado y la señalización.

Fue en mayo de 2023 cuando la empresa que se estaba encargando de acometer las tareas de renovación decidió paralizarlas de forma unilateral hasta que no se aprobara un modificado de 68.000 euros. Desde el gobierno municipal explicaron, sin embargo, que la compañía estaba incumpliendo el contrato al abandonar las obras y dejar la calle "en unas condiciones de inseguridad absolutas". En ese momento el pavimento estaba prácticamente levantado en su totalidad y todo el trazado cubierto de zanjas.

El Ayuntamiento entonces requirió a la contratista, Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro (Infobare), que acabara los trabajos o, al menos, que dejara la calle transitable de nuevo para garantizar el acceso hasta las viviendas, locales y garajes, así como a los vehículos de emergencia.

El subsuelo volvió a cubrirse pero las discrepancias no se solucionaron. Desde el Consistorio explicaban, entre otras cuestiones, que los plazos fijados en el cronograma de obra no se estaban respetando. Mientras, desde la empresa aseguraban que se habían solicitado trabajos no previstos en el proyecto, y por eso optaron por paralizar la actuación y llevarse las máquinas. Finalmente, y entre numerosas quejas de los vecinos, las brigadas municipales entraron para acometer trabajos de urgencia y el Ayuntamiento comenzó la rescisión del contrato a través de un procedimiento administrativo que alargó los tiempos.

Ahora, a través del Área de Urbanismo, se invertirán 215.000 euros de las arcas municipales para terminar la intervención. El grueso de las obras se centrará en la superficie, ya que la renovación de las tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento sí que llegó a completarla la contratista. Se instalará un nuevo sistema de alumbrado led y se cambiará la configuración de la calle para crear una plataforma de prioridad peatonal con calzada y aceras más anchas al mismo nivel.

El concejal responsable, Víctor Serrano, ha destacado este miércoles que Concepción Arenal se transformará en una vía "mucho más cómoda y amable para sus vecinos y para los clientes de sus establecimientos". "Va a tener más espacio para los peatones, va a ser más segura porque pacificamos el tráfico y además contará con arbolado para ayudar a reducir el efecto isla de calor", ha concretado el edil.

En este sentido, y en línea con el resto de actuaciones que se están acometiendo en los últimos años, la parte central de la calle tendrá un trazado ligeramente sinuoso para reducir la velocidad de los vehículos que circulen por ella. Asimismo, se instalará pavimento podotáctil a lo largo de los 135 metros de calle para delimitar la calzada. En total se intervendrá en una superficie de 1.266 metros cuadrados.

Los trabajos, según indican desde el Consistorio, se han planificado con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible las afecciones. A partir del lunes, la calle quedará cortada al tráfico pero se garantizará la entrada y salida a los garajes afectados a través de la calle de Bretón.