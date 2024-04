La anciana de Zaragoza hallada muerta en una tumba de Torrero pudo ingerir pastillas y alcohol

La anciana que apareció muerta el pasado viernes en una tumba del cementerio de Torrero de Zaragoza pudo quitarse la vida al ingerir pastillas y alcohol. El cuerpo sin vida de Rosa María Giménez, de 84 años, desaparecida el día de Año Nuevo en Zaragoza, apareció el pasado viernes, día 5, en una tumba del cementerio de Torrero, donde se encontraron también blísters de medicamentos y alcohol, según ha podido saber Heraldo.

La Policía explica que el fuerte hedor que emanaba de una de las tumbas llamó la atención de un trabajador del camposanto que fue a hacer un trabajo en la zona vieja y encontró el cadáver de la anciana, en avanzado estado de descomposición, "tumbada sobre una lápida medio rota".

Tras el hallazgo, en torno a las 8.00 del viernes, el operario alertó de inmediato a la Policía Nacional, que se desplazó hasta el lugar y estuvo custodiando la zona hasta el levantamiento del cadáver.

Según señalan los agentes, que desconocen el resultado de la autopsia, la mujer no portaba documentación y el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo dificultaba la identificación del cadáver. No obstante, al inspeccionar el lugar donde apareció el cuerpo sin vida de la anciana, los agentes encontraron entre sus pertenencias un carné de transporte urbano a nombre de Rosa María Giménez, desaparecida el pasado mes de enero. También se hallaron restos de alcohol y blísteres de medicamentos.

A la mujer, vecina de Zaragoza, se le buscaba desde el día de Año Nuevo, cuando su hija denunció la desaparición y se montó un dispositivo de búsqueda que peinó los lugares que frecuentaba normalmente la anciana. "Vivía en un grupo de casas de la avenida de la Hispanidad, y la búsqueda se centró allí, y se extendió por el canal hasta el domicilio de su hija, quien denunció que la mujer salió a tirar la basura y ya no volvió", recuerdan los agentes.

El operario que halló el cuerpo de la anciana relató que la tumba en la que apareció el cadáver estaba fracturada, si bien al encontrarse en la parte vieja del cementerio, que no es muy transitada, es difícil que la viera nadie. "Cualquier persona que hubiera pasado por el pasillo de al lado no la hubiera visto si no se acerca", señalan los agentes.

A la espera de conocer los resultados de la autopsia, las primeras pesquisas descartan que se tratara de una muerte violenta y apuntan a que pudo ser un suicidio por la ingesta de pastillas y alcohol.