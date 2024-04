El entorno de la antigua cárcel de Torrero volverá a sus orígenes 10 años después de la muerte del laurel centenario

El entorno de la antigua cárcel de Torrero volverá a sus orígenes 10 años después de certificarse la muerte del laurel centenario que forzó la modificación del plan especial. Los primeros pasos se darán en la Gerencia de Urbanismo del próximo lunes, donde se requerirá el pronunciamiento de los grupos para iniciar la tramitación. Los cambios harán que los nuevos edificios que se construyan sean “iguales a los tres existentes”, sin necesidad de seguir el diseño de C que se promovió en 2006 para proteger el ejemplar.

La historia se remonta a mayo de 2002, momento en que se aprobó el plan especial del área ac34 de acuerdo a las directrices de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 y al convenio firmado en abril de 2002 entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP).

El elemento principal de la ordenación, recuerdan desde el área de Urbanismo, fue la creación de una nueva plaza alargada de 6.650 metros cuadrados entre la avenida de América y la calle de Fray Julián Garcés y extendida desde la calle de la Villa de Ansó, al norte, hasta el pinar existente al sur.

Entre la plaza y la calle de Fray Julián Garcés se proyectaron cinco bloques lineales en dirección este-oeste. “Tres de estas parcelas se adjudicaron al Consistorio, que encargó la construcción a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda”, explican las mismas fuentes. Las dos restantes fueron a la SIEP. En una de ellas se encontraba el laurel, cuya protección reclamaron, una vez aprobado el plan especial, vecinos de Torrero y colectivos ecologistas.

Cuatro años después, desde la plaza del Pilar se promovió una primera modificación del plan especial que sustituyó los dos bloques lineales adjudicados a la Sociedad Estatal por la citada manzana con planta en forma de C, que rodeaba una plaza de 870 metros cuadrados abierta hacia el sur. El nuevo diseño no alteraba la edificabilidad ni el número de viviendas previsto, pero permitía conservar el árbol, que quedaba en el centro.

El siguiente capítulo se escribió en 2014, cuando el servicio de Parques y Jardines certificó la muerte del laurel. Esto, señalan desde Urbanismo, hacía que la reordenación para mantenerlo dejara de tener sentido, especialmente teniendo en cuenta que resultaba “menos satisfactoria que la original”. Diez años después, el Consistorio va a promover una segunda modificación que hará que los dos bloques que se construyan -con capacidad para 50 viviendas libres y 14 protegidas- sigan la orientación este-oeste del resto.

A este respecto, desde el Ayuntamiento señalan que la SIEP se ha comprometido a sufragar el coste íntegro de la reurbanización y que, además de esta segunda modificación del plan especial se va a cambiar “ligeramente” la ordenación de la parcela de usos terciarios, que podría albergar desde comercios hasta oficinas. Esto obedece a la existencia de dos transformadores enterrados que “dificultan mucho su construcción”. “Dado el alto coste que supondría desplazarlos, se ha preferido reducir la parcela para dejarlos fuera y permitir que en la porción más alejada de los pabellones mantenidos de la antigua cárcel se levante una planta más, de modo que se pueda materializar el derecho edificable que se otorgó en 2002”, añaden.

¿Y qué ocurre con la antigua cárcel?

Donde por ahora no hay novedades es en lo que respecta al futuro de la antigua cárcel. En abril de 2023, coincidiendo con la campaña electoral, la ahora alcaldesa, Natalia Chueca, prometió desokuparla para crear un centro de mayores, una reivindicación que también persiguen desde Vox. Entonces aseguró que en cuanto comenzase la corporación se pondrían a trabajar en la redacción del proyecto, sin que hasta el momento hayan trascendido más novedades. La previsión es que hasta que no se tenga uno no se ordene un desalojo.