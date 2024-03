Zaragoza no tendrá plan de pisos turísticos y Fernández critica a ZEC: "Les parecen bien los okupas ilegales y no que vengan turistas"

En Zaragoza no hay los mismos problemas con los pisos turísticos que se dan en Barcelona o Málaga. Y "no los va a haber". Está convencida de ello la concejala de Turismo, Sara Fernández, que defiende que el perfil del visitante que recala en la capital aragonesa nada tiene que ver con el de los que van a esos destinos. "En Zaragoza los turistas no vienen a okupar una casa para montar fiestas, aunque puede haber denuncias puntuales. A las viviendas turísticas va gente que tiene otro tipo de convivencia", defiende.

Estos son los motivos que ha expuesto Fernández para explicar por qué el PP iba a votar en contra de que el Ayuntamiento impulse en el plazo de 6 meses un plan de alojamientos turísticos. No ha convencido a Suso Domínguez, concejal de ZEC, que ha tachado de "frívolo" que no se atienda lo que para su partido es un problema.

"Le parece bien que haya okupas ilegales, pero no le parece bien que vengan turistas", le ha reprochado Fernández. En su opinión, en las viviendas turísticas están "bien reguladas" las condiciones de uso, desde Urbanismo se realizan informes "preceptivos y vinculantes" y se controlan las denuncias que llegan por molestias.

A la defensa que ha hecho Domínguez de la necesidad de que se controlen las 600 viviendas turísticas, seis de cada diez de ellas en el Casco Histórico, se ha sumado el socialista Horacio Royo. Cuando se puede poner un piso en alquiler a 100 euros la noche en lugar de 700 por un mes se consigue que sea "imposible" acceder a una vivienda de alquiler en el Casco Histórico. "Debemos tomar las decisiones que han tomado en otras ciudades, donde buscan soluciones para limitar las licencias a través del Plan General de Ordenación Urbana", ha recalcado. Ha defendido su postura con datos: "En el Casco Histórico una plataforma de alquiler ofrece precios para solo 60 pisos, y hay 400 licencias para uso turístico".

A Armando Martínez, de Vox, tampoco le parece que haya un problema con los pisos turísticos en Casco Histórico, el distrito que preside. Y recuerda que las juntas de propietarios pueden prohibirlos, si lo apruebas con tres quintos y lo hacen oficial a través de un abogado.