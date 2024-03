El TSJA confirma la prisión permanente revisable para la madre y el padrastro de Laia

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado en todos sus términos la condena a prisión permanente revisable impuesta a Vanesa Muñoz Pujol, de 30 años, y su pareja, Cristian Lastanao Vallenilla, de 35, por el asesinato con alevosía y ensañamiento de Laia, de tan solo 2 años de edad.

El tribunal ha desestimado los recursos presentados por la madre y el padrastro de la niña en los que planteaban que el jurado no había motivado el veredicto e incluso lo tachaban de incongruente. Afirmaban que no había dejado claro quién dio el golpe que causó la muerte a la menor y que no concretaba ni mencionaba ninguna prueba que atribuyera de forma “indubitada” y “lógica” la autoría del crimen a un acusado o a otro.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, sin embargo, subrayan en varias ocasiones que ambos condenados “golpeaban a la niña con ánimo de acabar con su vida, y que ambos estuvieron de acuerdo en no prestarle asistencia médica, por lo que el delito se imputa a los dos como coautores”. Y la coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un delito con una decisión conjunta.

Laia murió el 21 de enero de 2021 en Zaragoza. Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) detectaron hasta 101 lesiones en el pequeño cuerpo de la niña, de solo 15 kilos.

El veredicto concluyó que en el domicilio en el que vivía con su madre, su padrastro y tres hermanos, recibía “de forma persistente y habitual, golpes por todo el cuerpo, propinados por ambos acusados”. Como consecuencia de alguno de esos golpes, le causaron la rotura del duodeno con la subsiguiente peritonitis por salida del contenido intestinal a la cavidad peritoneal.

Esta lesión se produjo al menos 48 horas previas al fallecimiento. Durante ese tiempo se le produjo una inflamación abdominal, fuertes dolores y fiebre, síntomas evidentes y notorios de que necesitaba una inmediata asistencia médica y existía un claro riesgo vital. Pese a ello, Vanesa Muñoz Pujol y Cristian Lastanao Vallenilla estuvieron de acuerdo en no avisar a los servicios médicos de urgencias, pese a que la niña se estaba quedando inmóvil y no podía mantener erguida la cabeza.

El TSJA, al igual que en la sentencia emitida por el magistrado-presidente del jurado, Alfonso Ballestín, deja claro que los miembros del jurado tuvieron en cuenta esencialmente el informe médico forense y las declaraciones de los testigos para llegar a la conclusión de que la muerte de la pequeña se debió "a la conjunción de dos actuaciones dolosas de los acusados. Por una parte, golpear sistemáticamente a la menor hasta el punto de causarle una grave lesión, y por otra, privarle de asistencia médica para tratarla, determinando de esta forma su fallecimiento”.

La sentencia desestima todas las alegaciones de la pareja. Rechaza que exista un error del jurado y tampoco estima que se hayan vulnerado los derechos constitucionales del acusado o que se aplicaran de forma deficiente las agravantes respecto a la madre.