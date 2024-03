Mantecón y Figueras cazan la recompensa ciclista del fin de semana en el oeste bilbilitano

La segunda edición de la Far West Race de Calatayud tenía colgado desde este sábado el cartel de 'se busca' para encontrar quien se llevase la victoria y contaba con un buen plantel de cazarrecompensas para disputársela.

Tras más de 100 kilómetros de brega, repartidos en dos etapas, por sendas y pistas de la emblemática sierra de Armantes, el santanderino Sergio Mantecón, del Scott Cala Bandida, y la gerundense Txell Figueras, del Cannondale Vas Arabay, se llevaban el gato al agua en las categorías élite masculina y femenina respectivamente.

Ambos no dejaban opción al resto de competidores, llevándose tanto la primera plaza en los dos envites del fin de semana y, como consecuencia, el liderato en la general. Lo hacían en una jornada más amable en lo meteorológico, aunque a lo largo de la mañana se intercalaban, sin orden ni criterio, cortos chaparrones de lluvia, rayos de sol y rachas de viento. En el caso de los hombres, Mantecón tomaba la delantera desde la salida y en el primer punto de control, para ceder el testigo a Tiago Ferreira, del Vouzela BH, en el segundo y recuperar la cabeza en línea de meta.

Fue al sprint, en un mano a mano con el orensano Pablo Rodríguez, del Buff Megamo que acabó tercero de la general, y justo por delante del duelo al sol que mantuvieron Ferreira y el campeón de la prueba en 2023, el checo Marek Rauchfuss, del Ceska Sporitelna. En el caso de Mantecón, reconocía sentirse "muy contento" tras imponer el dominio de principio a fin y valoraba que la etapa de este domingo "estaba en las condiciones perfectas". "Son recorridos aptos para todos y es un evento muy recomendable, donde los aficionados pueden compartir prueba con ciclistas de primer nivel", indicaba.

Para Figueras, que ha marcado el ritmo también de principio a fin siendo su debut en la prueba, el fin de semana acababa con "unas sensaciones espectaculares". "Esta segunda etapa al no tener puntos UCI he ido más tranquila. He salido con unas pequeñas molestias en la rodilla, pero me he ido encontrando mejor. El terreno ayer estaba más juguetón, pero hoy era muy rápido, con sendas…Espero volver", remarcaba la gerundense. La de Flaçà se imponía a Karla Löffelmann Stepanova, del Ceska Sporitelna, y a Marta Torà, la que fuera ganadora en 2023 del Protour Barcelona.

En el caso de Ferreira, cuarto en la general en su primera experiencia en el oeste bilbilitano, valoraba la cita como "muy completa". "Senderos y pistas más físicas, ha sido un recorrido muy guapo y me voy encantado con la organización", reconocía. Respecto a Rauchfuss, que finaliza en el segundo cajón del podio, la jornada había sido de disfrute. "Me ha vuelto a gustar mucho. Me encanta esta prueba y espero poder estar otra vez al año que viene", destacaba.

Como debutante en estas lides, Luis León Sánchez, hasta septiembre ciclista profesional de carretera, reconocía que en su caso el objetivo, lejos de la competición era pasarlo bien. "He venido por recomendación de Ángel Vicioso, que me había hablado de manera espectacular del entorno. Quería conocerlo de primera mano, pero viendo los toros desde la barrera", puntualizaba el murciano.

Seiscientos corredores

Desde la organización, comandada por Interclubes Calatayud, el balance de la cita que ha reunido durante el fin de semana a 600 corredores era muy positivo. "Hemos vuelto a demostrar que se pueden hacer muy bien las cosas y los participantes se han ido muy contentos", indicaba Jorge Vicente Palacios, portavoz de la entidad que agrupa a equipos ciclistas de Calatayud y Ateca.

En el desarrollo de la prueba han colaborado, además de varias empresas locales, más de 80 personas, entre voluntarios y organización, a lo que se suman integrantes de la agrupación de Protección Civil de la Comarca Comunidad de Calatayud, bomberos de la Diputación de Zaragoza y las fuerzas de seguridad de la Policía Local y la Policía Nacional.

Más allá de lo deportivo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento bilbilitano, Héctor Sarriá, hacía hincapié en la repercusión económica. "Hemos tenido los alojamientos de la ciudad y de la comarca con el cartel de completo, incluso en Daroca. Y también la restauración lo ha notado", incidía. Asimismo, valoraba la apuesta que se ha hecho "por acercar la prueba y las actividades para todo el público que ha habido en Claretianos".