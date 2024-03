¿Qué son esas colas con cientos de jóvenes en el paseo de la Independencia?

Más de 400 personas hacen cola este sábado por la mañana en el paso de la Independencia de Zaragoza.

¿El motivo? La presencia de la escritora mallorquina Joana Marcús -autora de la exitosa saga 'Meses a tu lado' (editorial Penguin Random House)-, que firma libros en la Librería General. Y sus seguidores no se quieren perder la que es su primera visita a la capital aragonesa.

Todos ellos llevan su correspondiente entrada, que se agotaron en apenas 15 minutos cuando la escritora de literatura juvenil las sacó en su cuenta de Instagram. La mayoría de los jóvenes que esperan son de la ciudad, pero no falta gente de fuera como Gabriela, una joven de 13 años de Madrid, que se ha desplazado de propio a Zaragoza junto a su madre para verla. "En Madrid no pude hacerlo porque se bloqueó la web. Con su primer libro, 'Antes de diciembre', empecé a leer y me enganchó. Su protagonista, Jennifer, se va a estudiar fuera y yo también quiero irme de intercambio", comentaba.

Por su parte, Luna -una zaragozana de 14 años- resaltaba la forma en que Marcús escribe sus libros y cómo es capaz de que el lector conecte con los personajes. "He traído para que me firme dos de sus libros: 'Tres meses' y 'Las luces de febrero'. Me interesa la relación que va teniendo la protagonista con el amigo del novio de su amiga (Jack Ross, el otro personaje destacado de la saga). Rompe con su novio, que le hace chantaje emocional", explicaba.

La escritora Joana Marcús durante la firma de libros, este sábado en la Librería General de Zaragoza. H. A.

También la joven Alexandra, de 17 años, ponía el acento en la historia de "amor romántica" de los personajes. "Es muy bonita y te hace ilusión. Además, te enseña que no hay que normalizar unas relaciones tóxicas", subrayaba, al tiempo que comentaba que conoció a la escritora a través de la aplicación Wattpad, donde los autores suben sus obras.

La mayoría de los seguidores de la saga son chicas, aunque también tiene fans masculinos. Uno de ellos es Isaac, un zaragozano de 14 años, que también se enganchó a la lectura gracias a Joana Marcús. "Me gusta cómo escribe y cómo transmite. La novela romántica es uno de mis géneros favoritos", comentaba, mientras sujetaba un ejemplar de 'Antes de diciembre' lleno de post-it.

Todos ellos van a tener la oportunidad de contar con un libro firmado por su autora favorita, que en cada gira por una ciudad española se preocupa de las inquietudes literarias de sus seguidores y les pregunta que parte de sus obras y tramas más les gustan. Y siempre se lleva regalos, como un cachirulo que le ha regalado una joven aragonesa.

Joana Marcús, nacida en Mallorca en 2000, publicó a los 13 años su primera historia completa en Wattpad, donde ha seguido escribiendo hasta la actualidad. Tiene publicados 31 libros y se ha convertido en una de las escritoras más populares entre los jóvenes lectores, siendo una de las autoras más vendidas y leídas en español. Otros de sus libros destacados son la 'Trilogía Fuego'.