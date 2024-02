Azcón celebra la "victoria incontestable" de Rueda en Galicia y Villagrasa dice que para el PSOE es un "mal resultado, sin paliativos"

El presidente de Aragón y líder del PP regional, Jorge Azcón, celebra el triunfo "incontestable" en Galicia del candidato popular Alfonso Rueda, que revalida la mayoría absoluta a pesar de perder dos escaños (pasa de 42 a 40). Representa, en su opinión, el "triunfo de la sensatez, la buena gestión y la defensa de la Constitución". Por ello, Azcón ha querido transmitir a través de la red social X (antes Twitter) su enhorabuena a Alfonso Rueda y el PP-Galicia.

🔵 Victoria incontestable en Galicia del @ppopular.



Triunfo de la sensatez, la buena gestión y la defensa de la Constitución.



Enhorabuena a @AlfonsoRuedaGal y @ppdegalicia #GaliciaFunciona — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 18, 2024

A la felicitación de Azcón se suma la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que también a través de la red social ha dado la enhorabuena Rueda y a Alberto Núñez Feijóo y, sobre todo, "a todos los gallegos que seguirán teniendo estabilidad, crecimiento y progreso".

Villagrasa: "Hay que reflexionar seriamente"

Muy distinto es el tono del secretario de Organización del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, que califica de "malo sin paliativos" el resultado para su partido en Galicia. Tras felicitar al PP por su victoria y su mayoría absoluta, valora la noche como "triste" para el PSOE con unos resultados que han sido su "peor marca en todo el baremo histórico en Galicia". "No son los resultados que esperábamos. No son unos resultados de los que podamos estar satisfechos. A partir de ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar y valorar y reflexionar seriamente sobre por qué el PSOE hemos perdido esa posición de alternativa porque no solo ha ganado el PP sino que hemos quedado terceros a una distancia considerable del BNG", ha lamentado. Esta es una noche "triste" y ha instado a "trabajar para que en próximas fechas y jornadas electorales el resultado del PSOE sea mejor".

Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, felicita al Partido Popular por su victoria en Galicia, "en unas elecciones en las que el gran derrotado son los partidos que sustentan al Gobierno de España, PSOE y Sumar". "Por lo que respecta a Vox, aunque no son los resultados que hubiéramos deseado, constatamos el crecimiento de nuestra formación en porcentaje y en número de votos", señala. En su opinión, Vox "se afianza" como la cuarta fuerza política en Galicia y ha mostrado, a pesar de las dificultades para hacer llegar sus propuestas, "que el pueblo gallego como el español confían cada vez más en la alternativa que Vox ofrece".

CHA y PAR han destacado, en ambos casos, el notable ascenso del BNG. Joaquín Palacín, presidente de CHA, ha querido "felicitar al BNG por su subida, pero lamenta que las opciones de progreso y nacionalistas no puedan desbancar la mayoría absoluta del PP".

Tras felicitar a Rueda y al PP por su victoria, el aragonesista Alberto Izquierdo ha valorado que "las opciones territoriales crecen de manera importante" y ha destacado la aparición de Democracia Ourensana y el ascenso del BNG. "Hay un dato muy importante, que es el batacazo del PSOE. Yo creo que Pedro Sánchez tiene que leer que los españoles, los gallegos, los aragoneses no entienden los pasos que está danto en cuestiones tan concretas como la amnistía", ha recalcado Izquierdo. Se ha referido, también, a que el PP no saca sobresaliente, sino notable, porque baja dos escaños, pero sin ninguna duda repite la mayoría y como algunos vaticinaban sigue fuerte en Galicia. Las opciones territoriales, concluye, "tienen mucha fuera y mucho que decir".

Para el portavoz del grupo parlamentario Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, "los gallegos han votado en clave autonómica" y como el PP en Galicia es el partido de referencia mantiene "una mayoría absoluta holgada". La clave autonómica es, en su opinión, la explicación del crecimiento del BNG, "con una mujer líder que ha trabajado en el parlamento, sintoniza con grupos amplios y aglutina el voto de la izquierda, seguramente porque se centra más en cuestiones sociales que en el foco nacionalista". Eso mismo explica, a su juicio, "la caída del PSOE, con un candidato recién llegado y una campaña que no puso el foco en Galicia". Destaca también Guitarte que Vox "queda muy lejos de entrar en el parlamento gallego". "Han ido al sector agrario y ganadero que en Galicia es importante; pero está claro que los agricultores y pescadores les dan la espalda: PP y Bloque sintonizan y seguramente trabajan en esos problemas desde hace tiempo y tienen credibilidad", señala, y dice que estará atento a la posición que adoptan en la negociación de la financiación autonómica.

Álvaro Sanz, coordinador general de IU- Aragón, dice que sabían que "era complicado" desalojar al PP de la Xunta, pero insta a reconocer que "el resultado para la izquierda ha sido malo, en especial para Sumar, que no hemos logrado el escaño". "Hoy quiero enviar un mensaje de afecto y apoyo a nuestra gente en Galicia, mañana comenzaremos la reflexión que objetivamente se impone", indicó.