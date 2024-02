Surya, una biopeluquería en Zaragoza que utiliza plantas para teñir el pelo: “La salud hay que cuidarla”

'Surya' no es una peluquería convencional. El fuerte olor a incienso que impregna cada rincón y la música relajante que se oye más allá del sonido del secador ya te hace pensar que algo peculiar guardan esas cuatro paredes. En este acogedor local ubicado en pleno corazón del casco histórico de Zaragoza todo lo que se utiliza es natural. Desde aceites o champús hasta tintes para ocultar las canas. Las plantas, secadas y mezcladas con agua caliente, son el ingrediente fundamental de un cóctel donde la salud, la belleza y la naturalidad son los bases de cada cabello.

Todo comenzó hace ya casi una década. “Yo buscaba llevar una vida más saludable, -cuenta Toñi Arana, propietaria de 'Surya'- me empecé a informar sobre temas de salud a raíz de un problema que tuve y entonces, me di cuenta de que todo influye, desde lo más mínimo como son los químicos que nos ponemos en el pelo, y pensé, ¿por qué no buscar algo más sano y natural con lo que trabajar en mi peluquería?”. Y, manos a la obra.

Toñi investigó durante años antes de tener el negocio que ha creado a día de hoy. Así, dio con Esther, una chica de Barcelona que tenía Síndrome Químico Múltiple (SQM) y que también era peluquera. A raíz de este trastorno, que le imposibilita estar en contacto con cualquier producto químico, tuvo que dejar su trabajo. Fue entonces cuando comenzó a buscar alternativas para poder seguir haciendo lo que le apasionaba y también ayudar a personas que tuvieran el mismo síndrome que ella. Así, Esther descubrió que existen plantas que pueden sustituir los químicos que se utilizan para teñir. Tras varias pruebas, llamadas y días inquietantes, Toñi las incorporó en su peluquería y tuvieron “una aceptación increíble”. Tanto es así que 8 años después y ya en sus dos establecimientos -regenta otra en Ciudad Jardín- el 95% de sus clientas “se ponen estas fórmulas naturales”.

En 'Surya', ubicada en la calle Contamina número 2 de Zaragoza, todos los productos están hechos con plantas ayurvédicas como la cassia, el amla o el nogal. Toñi se encarga de mezclarlas, con agua caliente, dependiendo del color deseado. Rosa Galán es una clienta que lleva 3 años utilizando este método para teñirse el pelo y solo puede hablar de las cosas buenas. “Tengo el pelo más sano, con más brillo y más fuerte”, asegura. Algo en lo que coincide Paloma, que también apuesta por las plantas para ocultar sus canas "más o menos cada 5 semanas". Al preguntarle si volvería a los tintes químicos o a una peluquería “convencional” su respuesta es clara y contundente: “De ninguna de las maneras, desde que me pongo plantas todo es mucho más sano”.

Y es que la salud es una de las bases de Surya. “Quería crear un espacio en el que las personas que no pueden utilizar químicos en su día a día o que tienen síndrome de TDH pudieran venir aquí y tener un momento para ellas mismas como tenemos cualquiera”, cuenta su propietaria Toñi Arana. Un servicio destinado principalmente a ellas, pero también, por supuesto, a todas aquellas que quieran evitar ponerse químicos en la piel, ya que como afirma “todos los días estamos expuestos a miles de productos químicos, así que si evitamos ponernos tintes en la piel todos los meses, eso que nos llevamos”.

No obstante, este tinte natural hecho de plantas molidas secas y agua no sirve para aclarar el pelo o hacerse mechas. Solo es eficaz en cabellos con canas. El proceso es sencillo, Toñi compra las plantas 100% naturales y cultivadas en España a Esther y, tras realizar un diagnóstico, las mezcla para conseguir el color deseado. Una de las cosas más sorprendentes es que en esta peluquería primero se lava el cabello para liberarlo de los posibles productos tóxicos y luego ya se pone la mezcla vegetal, que se deja actuar alrededor de una hora y solo se aclara con agua.

Toñi Arana es la propietaria de esta peluquería y también la creadora de todos los productos que cautivan a sus clientas H. A.

El servicio más demandado y que más sorprende es el color. Sin embargo, advierte: “La planta al principio es como un traje de novia, tenemos que hacer un par de pruebas hasta que te veas con el color que realmente quieres y siempre empezamos de tonos más claros a más oscuros, porque oscurecer podemos, pero aclarar no”. Este tratamiento no es el único, también se realizan hidrataciones profundas, tratamientos para la caspa, la grasa o para eliminar los piojos.

Los beneficios de este tipo de servicios son variados. En primer lugar, y es algo en lo que coinciden las clientas, es en la hidratación que aporta al cabello el utilizar un producto 100% natural. Por supuesto, también el brillo y la fortaleza ya que, como cuenta Toñi Arana, “el pelo vuelve a ser como antes de utilizar un tinte químico".

Algo que suscita dudas sobre estos tratamientos es la duración. Pues bien, Arana confirma que “la planta es mucho más duradera que cualquier tinte químico” y pone de ejemplo un caso particular de una clienta. “En verano, en la playa, el pelo no le cambia de color, normalmente con los tintes químicos, los cobrizos tienden a volverse amarillos o rubios y esto con las plantas no pasa porque se mantiene el mismo color”. Además, los vegetales actúan como “una funda” por lo que el cabello permanece protegido frente a cualquier sustancia externa, “no se encrespa y se enreda mucho menos".

'Surya' nació hace justo un año. Un negocio que no deja de crecer siempre con un denominador común: ayudar a “sentirse bien y bonitas” a personas que no pueden utilizar otros productos por motivos de salud. Pero también a aquellas que buscan cuidarse y dejar de lado productos químicos nocivos. La salud importa mucho y lo importante es cuidarla desde lo más pequeño.