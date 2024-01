El documental 'Ganado o desierto' se proyecta este viernes en el Teatro Capitol de Calatayud

La película documental 'Ganado o desierto', nominada en los Premios Goya 2024 con 7 candidaturas y ganadora de ocho galardones a nivel internacional, será proyectada este viernes, desde las 18.00, en el cine Teatro Capitol de Calatayud. La entrada es libre hasta completar el aforo. Además de la obra, con una duración de 84 minutos, la sesión incluye un coloquio con ganaderos, asociaciones y agentes para la protección de la naturaleza del entorno bilbilitano.

Según explican los impulsores de la proyección, la película- "expone, de forma sencilla y amena, de la mano de ganaderos, productores, investigadores y conservacionistas, cómo el buen manejo del ganado no solamente no es el problema si no que se convierte en la solución para desafíos ambientales a los que se enfrenta la humanidad como son el cambio climático, la desertificación, la contaminación del agua o la pérdida de biodiversidad, entre otros".

En la cinta se intenta transmitir que "el ganado no es el malo de la película" y está dirigida a distintos sectores sociales incluyendo a profesionales del sector primario, comercios, consumidores, al sector de la hostelería, amantes del arte y la cultura, estudiantes y, por supuesto, al público general. En el caso de esta cita, la organización corresponde a las entidades Pueblos en Arte, Sentir Rural y Acobija, en colaboración con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud.

Insisten en que "la ganadería extensiva gestionada y el pastoralismo proporcionan a la sociedad, además de alimento de alta calidad nutricional, una infinidad de servicios ecosistémicos: servicios que proporciona la naturaleza de forma gratuita a los seres humanos para asegurar su bienestar". Entre ellos incluyen la fertilización del suelo, la dispersión de semillas, la polinización, la prevención de incendios, el control del agua, la prevención de la erosión y el secuestro de carbono,

A ello suman servicios "como la regeneración y conservación de la biodiversidad, el manteniendo de hábitats de interés comunitario y el reciclado de nutrientes y servicios culturales como el mantenimiento de los paisajes agrarios, el patrimonio cultural, la educación y formación y el conocimiento ecológico tradicional".

Los impulsores recuerdan que el entorno bilbilitano, Calatayud y Aranda, ha sido, tradicionalmente, tierras de pastores y ganaderos, ya que por ambas comarcas se extienden kilómetros de vías pecuarias entre las que destaca la 'Cañada Real de Borobia', siendo el paso tradicional a las rastrojeras de Soria en verano y a los valles de los ríos en invierno.

También recuerdan que, en 2017 la Unesco declaró a la trashumancia como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y diciembre de 2023 añadieron el reconocimiento a su dimensión cultural. "Desafortunadamente, la ganadería en extensivo es hoy en día una actividad minoritaria y en regresión, lo que implica, además de una pérdida de alimento de calidad, el detrimento de multitud de esos servicios ecosistémicos gratuitos", remarcan.