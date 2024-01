Silvia Carrascal, nueva rectora de la Universidad San Jorge: "Tenemos mucho trabajo avanzado para implantar Medicina"

Pasa del vicerrectorado de Estrategia Educativa, Innovación e Internacionalización al Rectorado. ¿Esperaba el cambio?Realmente ha sido una evolución. Ahora asumo un nuevo reto que es promover algunas de las acciones que ya se estaban llevando a cabo desde el vicerrectorado a nivel general como rectora, entre ellas, la innovación educativa y la internacionalización.

¿En algún momento se había imaginado que llegaría a este cargo?Tras más de 24 años en educación superior, he pasado por diferentes puestos de liderazgo y responsabilidad y en ese recorrido académico, a veces, se van subiendo peldaños. No estaba entre mis objetivos principales llegar a ser rectora, sino asumir desde cualquier departamento los retos que más me gustan: la educación superior y contribuir a su desarrollo.

¿Cuál es exactamente su perfil?En bachillerato hice Ciencias y después me licencié en Artes para incorporarme a una primera promoción de una línea de combinación entre las artes y las ciencias que era la gestión de patrimonio histórico, la gestión de políticas educativas, sociales y culturales y asumir, una vez finalizada la licenciatura, una carrera vinculada a las políticas educativas.

¿Qué objetivos se plantea?Me he encontrado una institución con un amplio desarrollo académico, con una oferta sólida tanto en grado como en postgrado. Esto permite poder pensar hacia dónde vamos en las próximas estrategias que son la formación a distancia y también una amplia formación vinculada a la parte experiencial que necesitan los alumnos. Hay que entender que los estilos de aprendizaje han cambiado y diseñar una universidad muy adaptada al futuro, que responda a las necesidades de la empresa y la sociedad. Por ejemplo, queremos repensar la formación permanente, diseñando una oferta que responda a los nuevos perfiles profesionales, además de potenciar proyectos exitosos como la Universidad Senior y lo ‘online’.

¿Y cuál sería la primera medida que pretende impulsar?El valor diferencial de la USJ es grande en lo que se refiere al grupo educativo, sus valores y su trayectoria, pero considero que es muy importante desarrollar un modelo institucional muy innovador, basado en las nuevas metodologías de aprendizaje que nos permitan formar a los mejores profesionales. Me interesa desarrollar metodologías que permitan formar desde un punto de vista interdisciplinar a los alumnos, combinando ese valor que tiene la formación STEAM, que no solamente está relacionada con los estudios que cursan, sino también una formación transversal que les permita incorporarse ágilmente en los puestos de trabajo.

Siguen los trámites para implantar Medicina. ¿Llegará para el curso 2024-2025?Estamos en proceso de verificación de la titulación. Ya tenemos mucho trabajo avanzado en el diseño y la planificación de las infraestructuras que van a incorporarse para implementar correctamente el grado. También en esa búsqueda de los mejores profesionales, profesores e investigadores que puedan asumir una docencia muy experiencial.

¿Llegarán los informes a tiempo?Creo que estamos en un plazo óptimo. Estamos a la espera de ese primer ‘feedback’, pero preparados para asumir que la implantación del título sea en septiembre.

¿Cómo van las obras para albergar a los primeros estudiantes?Hemos hecho un primer planteamiento, se encuentra muy avanzado lo que es la planificación de las obras en los edificios actuales para llegar a término en el inicio de la implantación.

¿Tiene previsto impulsar nuevas titulaciones en próximos años?Tenemos una amplia oferta de grados y creo que ahora tenemos que pensar mucho en la estrategia de responder a través de la formación continua y la ‘online’. Revisar, desarrollar y ampliar la oferta de postgrado para poder contar con titulaciones muy actualizadas. También establecer dobles titulaciones que todavía no están en nuestra oferta, como puede ser Psicología con otro grado. En nuestra estrategia está desarrollar una oferta sólida y sostenible que defienda nuestros principios y valores educativos en los grados de educación y estudiar algunos grados que respondan a la demanda en educación social.

¿Y en lo internacional?Creemos necesario que cada vez más podamos vincularnos con empresas y otras universidades e instituciones educativas en el desarrollo de titulaciones que nos permitan esa formación internacional e interdisciplinar.

En el ámbito de investigación, ¿cuáles son los objetivos?Somos una institución destacada. Tenemos varias líneas de investigación sólidas, de nuestros profesores, grupos de trabajo y también esa vinculación de la investigación como resultado de transferencia e impacto que nos permite una buena y amplia relación con las empresas. La intención sería vincular la internacionalización, la investigación y la innovación, respondiendo a un valor identitario que sea diferencial con respecto a otras universidades.

¿Cómo han sido estos primeros días como rectora?Como era vicerrectora, lo he visto muy continuista. No solamente a nivel personal, sino también por el gran trabajo que estaba haciendo. Esto me ha permitido asumir un reto con importantes desafíos, pero con una base muy generosa para poder trabajar con el equipo de manera transversal.