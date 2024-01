Chueca, sobre la bonificación del transporte: "Si solo es para Cataluña, sería una discriminación absoluta"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, estudiará cómo se concreta el compromiso que asumió el miércoles el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts para que el partido de Carles Puigdemont votara a favor de los reales decretos. De la "extraña" votación y el acuerdo le interesa, especialmente, el aumento de la bonificación para el transporte público y si es solo para Cataluña o para todos los municipios. "Si fuese solo para Cataluña sería una discriminación absoluta, y veríamos el primer hecho que constata que hay españoles de primera y de segunda", ha denunciado. En su opinión, "sería tan grave" que no cree que "el Gobierno de Sánchez" esté dispuesto a ellos. Si lo hiciera, Chueca avisa de que el Ayuntamiento de Zaragoza tomaría medidas al respecto.

El Ayuntamiento sigue esperando que el Ministerio de Transportes confirme si acepta abonar a Zaragoza los 7,4 millones de ayudas que siguen pendientes. "La última vez que hable con el secretario general de Transportes fue en diciembre y me dijo que lo tenían básicamente solucionado y que lo llevarían a inicios de enero. No he vuelto a saber más", ha detallado.

La nueva Romareda

También se ha referido la alcaldesa a la primera reunión del Consejo de Administración de la sociedad La Nueva Romareda SL, que se celebró este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza. Chueca, que es la presidenta, ha explicado que el encuentro demuestra que "no paran de trabajar". Tras desbloquear un "problema histórico que tiene la ciudad desde hace décadas", con la primera reunión se buscaba "arrancar la sociedad" y activar los trámites administrativos para determinar la organización que permita afrontar los proyectos más urgentes, la licitación de la demolición de la actual Romareda y empezar con el proceso de construcción.

"No se para, seguimos cumpliendo los proyectos y los tiempos a los que nos hemos comprometido para poder iniciar las demoliciones tras el concierto de Bunbury, a partir del 7 de julio y los pliegos de licitación a partir del proyecto de Idom", ha detallado.