Absuelto un acusado de estafa en una  inversión con criptomonedas en Zaragoza

Invirtió 8.000 euros en cripotomonedas. No fue todo de golpe, sino en sucesivas entregas de unos 300 euros. Al principio fue muy bien y llegó a a obtener unos beneficios de alrededor de 2.000 euros; pero luego el mercado de la moneda digital cayó y el producto que entonces adquirió vale ahora 127 euros.

El joven inversor culpó a su bróker particular de las pérdidas y lo denunció por estafa, pero la juez de lo Penal número 5 de Zaragoza encargada del caso lo ha absuelto al considerar que no medió ningún engaño en la operación, que el denunciante entregó el dinero voluntariamente y tuvo beneficios, aunque luego los perdiera.

El negocio financiero se inició en noviembre de 2020. Los protagonistas del mismo se conocían de jugar al fútbol juntos y el acusado, que estaba estudiando en la universidad, propuso al compañero de equipo invertir en criptomonedas a cambio del 10% de los beneficios anuales. Este accedió y empezó con 300 euros. En los meses posteriores le fue dando más dinero y obtuvo una alta rentabilidad.

Durante el juicio, celebrado en el Penal número 5 de Zaragoza, explicó que no sabía dónde invertía el dinero el inculpado y que llegó un momento en que dejó de percibir beneficios. Añadió que, no obstante, el acusado le seguía pidiendo más para recuperar lo invertido y que él aceptó, hasta que ya no quiso darle más.

En ese momento le había entregado unos 8.000 euros, de los cuales había recuperado una parte. El conflicto surgido entre ambos se intentó solucionar con la firma, en septiembre de 2021, de un documento de reconocimiento de deuda en el que el acusado admitió que debía al inversor 6.700 euros. Pero diversas circunstancias, como la muerte de su padre, el abandono de los estudios y la falta de trabajo le impidieron hacer frente a esa deuda, como explicó en el juicio.

Por su parte, el denunciante reconoció que el inculpado le había ofrecido devolverle parte del dinero pero que no había aceptado porque él lo quería todo. El inversor no acudió a la vía civil para resolver el problema sino que lo denunció por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida, por el que la Fiscalía solicitó dos años de prisión y el pago de una indemnización de 6.700 euros más los intereses legales. La defensa, a cargo del abogado Francisco García Berenguer, pidió la absolución de su cliente argumentando que no existía ninguna estafa, sino una operación financiera libremente aceptada sin engaño alguno.

La magistrada le ha dado la razón y, como recoge en la sentencia, el denunciante accedió voluntariamente a dar el dinero al acusado para que lo invirtiera. Indica que no solo no ha quedado acreditado que recibiera esas cantidades con la obligación de devolverlas sino que parece que, según las declaraciones de ambos, el denunciante autorizó la operación en criptomonedas "asumiendo el riesgo de las variaciones del mercado".

Y, aunque señaló que no sabía exactamente dónde se invertía, estaba conforme con ello y, además, al principio tuvo beneficios, aunque luego perdiera gran parte de lo invertido. Por lo tanto, para la juez no consta engaño alguno y absuelve al acusado, sin perjuicio de que el denunciante acuda a la vía civil para intentar recuperar el dinero.