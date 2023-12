Iván Manceñido y Cristina Espejo ganan una festiva San Silvestre de Zaragoza 2023

Más de 4.000 corredores disputaron este domingo la tradicional carrera San Silvestre de Zaragoza, pero solo dos de ellos se colgaron las medallas de ganadores. Iván Manceñido lo hizo en la categoría masculina con un tiempo de 13 minutos y 24 segundos, mientras que Cristina Espejo destacó en la femenina, terminando el recorrido a los 15 minutos y 11 segundos.

En declaraciones a Aragón Televisión tras cruzar la meta, ambos deportistas se mostraron entusiasmados con el triunfo. "No tengo palabras", reconocía Manceñido, que destacaba que era la primera vez que corría la prueba zaragozana. "No he podido tener mejor debut", subrayaba.

También Espejo se mostraba "muy contenta" por el triunfo y reconocía que le tiene un especial cariño a esta prueba porque significa "despedir el año corriendo por las calles de Zaragoza, que es mi segunda casa, y con el calor del público", decía la atleta de Monzón.

Un año más, la carrera estuvo marcada por el ambiente festivo que rodea el último día del año. No faltaron los disfraces y las ganas de pasarlo bien en una cita que se ha convertido en todo un clásico de Nochevieja en la capital aragonesa.

El público que animaba desde a los corredores desde las aceras del recorrido pudo disfrutar de la presencia de superhéroes, galletas, toreros, frutas, caramelos, gladiadores y multitud de pelucas y gorros de Papa Noel de todos los colores.

Recorrido San Silvestre 2023 HA

El recorrido, de cinco kilómetros de distancia, fue el mismo que en ocasiones anteriores.

A partir de las 18.00, los corredores salieron del Coso, junto al Teatro Principal, recorrieron el Puente de Hierro, Paseo de la Ribera, la avenida de Cataluña, Valle de Zuriza, Caminos del Norte, Martín del Río, Sangüesa Castañosa, Puente de Piedra, Echegaray y Caballero, San Vicente de Paul antes de regresar de nuevo al Coso.

Esta prueba tiene, además, un importante espíritu solidario, ya que del dinero de cada inscripción hay un euro que va a Afedaf (Asociacion de Familiares de Enfermos de Alzheimer) y otro a la asociación Párkinson Aragón.

Carreras como la de Zaragoza se disputaron este domingo por otras ciudades y pueblos de Aragón. En Barbastro, por ejemplo, Fernando Esperanza, del Intec Zoiti de Huesca, y Mónica Laplana de Hinaco Monzón ganaron la 45 edición de la pruebra, que disputaron 400 corredores.