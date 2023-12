La visita "obligatoria" de Eneko y su familia cuando regresan a Zaragoza en Navidad

Eneko Fernández no es el flamante ganador de Masterchef, ni exjugador del Real Zaragoza, ni famoso a tiempo parcial, o completo. Estos días, Eneko es el marido de Cris y padre de tres crías pequeñas que ya están en la capital aragonesa disfrutando como locos de una de las grandes atracciones navideñas de la ciudad, la Muestra Navideña de la plaza del Pilar.

El árbol de los deseos, el tobogán gigante, la pista de hielo, crepes y patatas asadas, la casa de Papá Noel, la noria, los ponis... Nada deja de visitar esta familia en una mañana de total diversión y alegría, como el propio Eneko se ha encargado de dejar constancia en su página oficial de Instagram. "¡Y es que no es Navidad hasta que no estoy en Zaragoza!", asegura, orgulloso. Sí, visita a los amigos, está con la familia, disfruta de las comidas y los vermús... Pero si hay algo "obligatorio" para él es este enorme parque de diversión que se instala cada año en la plaza central de la ciudad.

En el vídeo colgado en la red social, se ve a Eneko con su familia deslizándose por el tobogán, patinando sobre hielo, colgando su deseo en cierto árbol mágico, visitando los puestos de artesanía, disfrutando en Dreamland...

"Siempre que pasamos el día allí me siento muy feliz de poder vivir con ellas lo que es Zaragoza para mí y no os voy a mentir… presumo un poco de mi ciudad! Les cuento que la Plaza del Pilar es la plaza peatonal más grande de Europa… y ellas me dicen que ya lo saben, que se lo digo todos los años . Así que ya sabéis, si sois de Zaragoza o pasáis estos días por aquí, la Muestra Navideña de la Plaza del Pilar es parada obligatoria. Nosotros celebramos las fiestas navideñas allí, que es el lugar más mágico de la Navidad en mi ciudad", escribe Eneko en Instagram. Pues lo dicho, Feliz Navidad para todos.