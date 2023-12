Vía libre a las ordenanzas, con la amenaza de la UCA de recurrir la del agua y basuras

Luz verde a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza para 2024. Al menos por ahora. La concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha sacado adelante este viernes un proyecto que es "consecuente" con la posición fiscal del Consistorio de actuar como "incentiv" para quedarse en la ciudad, pero que entre las novedades incluye la "actualización" de las tasas de recogida y tratamiento de residuos y de abastecimiento de agua. Y eso implica subidas de un 8,5% en el caso del agua y de un 29%, en las basuras. La modificación de estas tasas, que corresponden a las ordenanzas 17.1, 17.2 y 24.25, ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y la oposición del PSOE y de ZEC.

Varias razones ha aportado Blanca Solans para justificar el alza del coste del servicio para los contribuyente. Por un lado, no aumentaban desde hace años; por el otro, hay que aplicar la ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, una "carga impositiva que viene impuesta" por el Estado. La subida implica un incremento anual de 24,41 euros en los hogares de hasta dos personas; de 29,57 euros, en los de tipo 3; de 33,20, en los de tipo cuatro y de 44,09 euros en los que tengan más de siete miembros.

La concejala de Hacienda y Fondos Europeos ha recordado que cuando se reconoce que hay déficit en las tasas hay que corregirlo, si bien se ha declarado "consciente" de que cada vez que se actualizan es un "sacrificio" para los contribuyentes.

Es una subida que "no es ni justa ni necesaria", ha criticado la concejala socialista Marta Aparicio, que ha denunciado que es un "tarifazo". "Suben los impuestos mintiendo, diciendo que no los suben y, cuando lo reconocen, es por culpa de otros", ha reprochado, y ha avisado de que van a meter un "estacazo" a todos los zaragozanos. Ha afeado, también, al equipo de Gobierno que dejara fuera de la bilateral con el Gobierno de Aragón los temas relacionados con la depuración y con los residuos depositados en el vertedero.

Para Elena Tomás, de ZEC, con las nuevas ordenanzas "las empresas que más tienen pagan menos, pero la ciudadanía tiene que pagar más".

Eva Torres, de Vox, ha arrogado a Vox que Zaragoza sea una de las ciudades españolas con "menos presión fiscal" y ha explicado que su grupo se iba a abstener en las tasa de agua y basuras porque ni el PP ni otros partidos que gobernaron la ciudad hicieron "sus deberes" al no actualizar las tasas, ni votaron en contra de leyes que "empobrecen a los ciudadanos".

Recurso contencioso-administrativo

Contra las tasas 17.1, 17.2 y 24.25 plantea presentar un recurso contencioso-administrativo la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), según ha anunciado este viernes José Ángel Oliván, que ve "irregularidades" en su tramitación y considera que "los análisis económicos son muy deficientes".

Respecto al agua, Oliván sostiene que si en una década no ha aumentado, "podría ser que no fuera necesario". En la aplicación de la Ley 7/2022, ha advertido que aún no está claro si se debe repercutir o no a los ciudadanos. Zaragoza debe abonar por él, en total, cinco millones de euros. Como se incluye en el recibo del agua y es una aportación fija, "no se podría aplicar como un incentivo para el ahorro".

La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que la Diputación Provincial de Zaragoza ha decidido no repercutirlo a sus municipios sino abonarlo con recursos propios. Con ello, según Oliván, los zaragozanos "estarían pagando dos veces".

A la espera de que la UCA interponga el recurso contencioso-administrativo, si finalmente lo estima conveniente, el proyecto económico del Gobierno de Zaragoza sigue adelante. La semana que viene se presentará el proyecto de presupuestos, para el que la alcaldesa Natalia Chueca necesitará el apoyo de los concejales de Vox, lo que podría implicará hacer alguna concesión a los de Julio Calvo.