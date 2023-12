El supermercado Día de la calle Cinco de Marzo ultima su cierre

La Plaza de Día de la calle de Cinco de Marzo ultima su cierre. Aunque aún no hay una fecha fijada para que eche la persiana de forma definitiva, muchos clientes han observado estantes vacíos (sobre todo, de alimentos perecederos) que ya no se están reponiendo. Fuentes cercanas a la empresa han confirmado el cierre de este gran supermercado de dos plantas y 1.700 metros cuadrados, aunque no han podido concretar si será antes o después de fin de año.

La tienda aún presta servicio en su horario habitual y, salvo en los lineales de lácteos, ofrece prácticamente todos los productos de alimentación, droguería, higiene, etc. También permanece abierta la tienda de electrodomésticos Euronics, que se ubica en la planta baja del mismo local.

Las instalaciones aún continuarán prestando servicio unos días. Heraldo

El Día de Cinco de Marzo ocupa el espacio de un gran almacén mítico en la ciudad como fue Galerías Primero, una de las cadenas de supermercados más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Fundado en 1957, aquí estrenó la cadena sus departamentos de moda, hogar, perfumería o deportes. A pesar de que se disponían de varios Galerías por toda la ciudad, este era su establecimiento principal. Hace ya unos cuantos años lo propietarios del grupo vendieron el supermercado a la cadena El Árbol, que poco después se integraría en el actual Día. Quienes quieran remontarse aún más en el tiempo recordarán que el edificio se levanta en el lugar que antes ocupaba la desaparecida pista de hielo El Ibón.

La de Cinco de Marzo es de las tiendas más grandes de España. Heraldo

Hace ahora seis años, en 2017, la empresa hizo un esfuerzo por reflotar el Día de Cinco de Marzo y se llevó a cabo una ambiciosa reforma. Llegaron hasta las instalaciones la tienda Clarel y se relanzó bajo las enseñas La Plaza de Día. Se estrenó entonces un espacio de para tomar un café y un rincón de comida preparada, pero nada de eso parece haber cuajado un lustro después. Día echará en las próximas semanas el cierre a la que es una de sus mayores tiendas, en cuanto a superficie, de las más de 4.000 que tiene en España.