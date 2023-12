Los capitanes de yate aragoneses se encuentran tierra adentro

Alrededor de medio centenar de marineros aragoneses desembarcaron este jueves en el Gran Hotel de Zaragoza para demostrar que tierra adentro también hay afición por la náutica.

Al encuentro asistieron representantes aragoneses de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate (RAECY) y de la Real Liga Naval Española. Para pertenecer a esta última institución no es necesario poseer un título náutico, simplemente tener un cariño especial por el mar y la navegación.

Todos ellos se juntaron para celebrar la cena de Navidad y lo hicieron uniformados con el traje de gala. El delegado en Aragón de la RAECY, Carlos Delgado, describía junto a sus compañeros que “la tradición marinera está muy arraigada en Aragón; normalmente navegamos en los puertos más cercanos de Cataluña y Castellón, pero también en el embalse de La Loteta hay clubes de vela”.

Inocencia Mosso y María José Mozota, las dos capitanas de yate aragonesas. A. Toquero

Esta afición por los deportes náuticos ha hecho que los miembros de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate estén vinculados al Centro de Buceo Zaragoza “en lo que denominamos las marinas de Aragón”, subrayaba Carlos Delgado.

“Fíjate si en nuestra comunidad autónoma tenemos afición al mar -se comentaba en uno de los corrillos previos a la cena-, que el comandante del famoso submarino S-81 que está ahora en pruebas es aragonés”.

Entre los capitanes de yate que asistieron a la cena navideña, alrededor de la mitad tienen barco en los puertos más cercanos del Mediterráneo. “Lo que hace el resto es alquilarlo, que económicamente resulta mucho mejor”, explicaban algunos oficiales.

Entre ellos, Inocencia Mosso, capitana de yate de 91 años, lucía con orgullo el título de ser la más veterana de España que posee esta titulación. “Hace tiempo que no navego -comentaba- pero me encanta volver a reencontrarme con mis compañeros”.

Algunos de los capitanes que asistieron a la cena navideña. A. Toquero

Inocencia es de Híjar (Teruel) y reconoce que “la pasión por la navegación me la transmitieron algunos amigos que me animaron a sacarme el título”. María José Mozota es más joven y también lo tiene. Ella es capitana de yate desde 2015. “La pasión por el mar era más de mi marido, pero es que cuando tú estás en un barco, cuanto más sepas mucho mejor; no quería que la responsabilidad fuera solo suya, así que por ese motivo me animé a ser capitana de yate”.

Al acto no pudo asistir Guillermo Vela, expropietario del restaurante Casa Pascualillo, que fue capitán de buque mercante durante muchos años. Sin embargo, sí lo hicieron compañeros suyos como Juan José Ochoa, que toda su trayectoria profesional ha estado vinculada a la navegación. “Al principio estuve en pesqueros que eran como factorías, y luego ya pasé a la marina mercante donde transportábamos de todo, y de ahí a los grandes petroleros recorriendo todo el mundo”.