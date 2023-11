El PSOE lleva a la alcaldesa de Zaragoza a un pleno para exigirle "que solucione los problemas de los vecinos"

Una ciudad "abandonada". Donde las desigualdades entre los ciudadanos se acrecientan en función del barrio en el que residan, se eternizan las esperas en las paradas del autobús y cuyas calles están más sucias. Es el escenario que dibuja el grupo municipal del PSOE tras casi medio año de andadura del gobierno de Natalia Chueca y que buscarán que la alcaldesa desmienta en un pleno extraordinario solicitado para tal fin. "Preocupados" los socialistas con la "deriva" que aseguran que estos meses está llevando Zaragoza, exigen a la regidora que comparezca para informar de sus planes de gestión y para que explique "cómo va a ser capaz de resolver los auténticos problemas de los vecinos".

La portavoz del partido en el Ayuntamiento, Lola Ranera, ha puesto sobre la mesa propuestas como la construcción de 400 pisos de alquiler social para paliar las dificultades de acceder a una vivienda, la reordenación de las líneas del bus urbano, un plan de choque de limpieza o un plan de barrios que mejore la calidad de los equipamientos e infraestructuras.

Frente a estos asuntos, que según dice no se están impulsando, ha acusado a la regidora de pensar "solo en ella y en su márquetin", y además "mentir". "Había dicho que no subiría los impuestos y nos vamos a encontrar con un incremento de las aguas y basuras", ha recordado. No ha dejado pasar tampoco la última gran polémica que ha sacudido al Consistorio, con los 7,5 millones de euros de las ayudas al transporte público aún en el aire por el retraso a la hora de pedir la subvención.

"A los vecinos les da igual si cambiamos el nombre a los equipamientos municipales, lo que quieren es saber que la alcaldesa está preocupada por sus problemas", ha ironizado, en referencia a la propuesta de Chueca de que el Auditorio pase a llamarse Princesa Leonor. "No hay expectativa, ilusión, ni ambición, no ven un gobierno que lleve las riendas. Llevamos así no seis meses, sino cuatro años y medio", ha lamentado Ranera.