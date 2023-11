Un tributo a Coldplay o un evento gastronómico, estos son algunos planes para este fin de semana en Zaragoza

Termina noviembre pero no los planes para hacer en Zaragoza. Desde un concurso gastronómico hasta un tributo a Coldplay, apunta estas ideas para hacer este fin de semana en la capital aragonesa.

Una fiesta gastronómica

Un año más vuelve el Cachopo Fest, uno de los eventos gastronómicos más esperados en Zaragoza. Desde este fin de semana y hasta el 3 de diciembre se podrán degustar en la capital aragonesa 44 propuestas diferentes de lo más atractivas repartidas por los distintos barrios de la ciudad.

Desde tapas o minis hasta bocadillos y hamburguesas de cachopo. También los hay extra grandes (XXL) ideales para compartir e incluso sin gluten. Los más llamativos, los realizados con elementos de la tierra como la cebolla de fuentes o el jamón de Teruel. La mayoría van acompañados con patatas y algunos incluso cuentan con una oferta de bebida. Son solo algunas de las propuestas que han hecho volar la imaginación de muchos cocineros zaragozanos.

La feria de juguetes

Y para que los más pequeños vayan pensando sus regalos de Navidad, llega la Feria del Juguete de Zaragoza. Allí podrán encontrar todo tipo de muñecas, juegos, libros, cromos e incluso figuras de miniatura. No dudes en acercarte al Centro Comercial El Caracol para elegir el mejor regalo.

Además, la feria gira en torno a los años 80 y 90, por lo que podrás encontrar juguetes de aquellas épocas. Para completar la experiencia, los famosos 'Cazafantasmas' estarán todo el fin de semana para recordar los mejores momentos de la película de los 80.

En esta quinceava edición rendirán homenaje a los ilustres coleccionistas Fidel Satué y Marimar García.

Tributo a Coldplay

Y para los amantes de Coldplay que no pudieron ir a sus dos conciertos en España, llega a Zaragoza un tributo muy especial a la banda. Será este viernes a las 21.00 en la Sala Oasis y las entradas anticipadas ya están a la venta por 16 euros.

NOTICIAS RELACIONADAS

En esta nueva gira del aclamado tributo se centran en los temas del último lanzamiento de la banda británica con su gira 'music Of The Spheres Tour', en el que tocarán canciones como 'Let Somebody Go' o 'My Universe'. Pero no dejarán de rememorar los temas más conocidos y más queridos por el público como 'Yellow', 'Viva la vida', entre muchos otros.