Muere un trabajador en Cadrete tras precipitarse desde una altura de 5 metros

Un trabajador ha fallecido este jueves tras precipitarse desde una altura de cinco metros en una empresa ubicada en el polígono industrial Agrinasa de Cadrete (Zaragoza).

Según informa la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar sobre las 9.40 y aunque ha sido atendido por servicios médicos en el lugar, finalmente el trabajador, de 55 años, ha fallecido.

En el lugar se encuentran efectivos de policía judicial de la Guardia Civil e Inspección de Trabajo.

Un total de 22 muertes en el trabajo

Con el fallecido este jueves son 22 las personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo en lo que va de año en Aragón. Los sindicatos han venido alertado del incremento de los accidentes mortales en la comunidad e iniciado una campaña para pedir más seguridad. Con el lema #NiUnaMuerteMas: el contador de la vergüenza", el sindicato UGT Aragón se ha concentrado este martes a las puertas de su sede en Zaragoza en protesta por la elevada siniestralidad mortal.

La mitad de los fallecimientos tuvieron lugar durante el verano. En todo 2022 fueron 24 los fallecidos, por lo que se estaría a punto de superar esta cifra. Diez personas murieron en el tajo entre julio y agosto.

CC. OO. Aragón ha protagonizado también varias concentraciones en la puerta de su sede en la capital aragonesa para hacer un llamamiento al nuevo Gobierno autonómico para que “tenga el mundo laboral como una de sus prioridades” y afronte “esta cara dramática que son los accidentes laborales". La organización sindical ha convocado estas movilizaciones bajo el lema 'Que el trabajo no te cueste la vida'. Desde Comisiones han venido recordando que la mayoría de estos accidentes suelen ocurrir en empresas pequeñas donde no existe la figura del delegado de prevención y no se cumplen la normativa en materia de salud laboral.

En lo que va de año en España han fallecido 367 personas mientras trabajaban, según los datos recogidos por UGT. El sindicato pide que se ponga en marcha la figura del delegado de prevención en los polígonos industriales, entre otras medidas.

