Francisco Villar, 'el Pulga': "Lo que más me gusta de sacar el cabezudo en Calatayud es ver sonreír a los niños"

¿Cuándo empezó a sacar un cabezudo?Tenía quince años. Era muy jovencico. Entramos varios chavales de los barrios de Calatayud al mismo tiempo.

¿Por qué se decidió a participar?Siendo de familia humilde, y si no había mucho dinero, cualquier propina venía bien. Con lo poco que cobrabas ayudabas algo en casa, así que íbamos locos. No recuerdo cuánto era. En el Rosario de Cristal, por llevar un farol de los grandes, te daban cinco duros.

¿Cómo era el ambiente?Salíamos del antiguo hospital, lo que ahora son los juzgados. Y había que tenerle mucho respeto al encargado. Antes no era como ahora, que lo lleva el Grupo Cultural AJB. Es diferente y se hace por altruismo. Antes el encargado era muy estricto. Yo he conocido por lo menos a ocho o nueve.

Ahora que se retira, al mirar atrás ¿con qué se queda?Me encanta. Si no, no hubiera salido. Pero si me tengo que quedar con algo es con los críos. Me tienen mucho respeto, porque les digo: "Id por aquí, bajad de ahí…" y, pum, lo hacen. Yo sé cuando uno tiene miedo o no. Cuando los llevan de pequeños en el carro los padres o los abuelos, les dicen que me saluden y ya les digo que no se preocupen. Ya buscaré la forma de acercarme sin que se asusten.

¿Y las sonrisas?Es lo que más me gusta. Me dan congojas y hay veces que hasta lloro y todo. Y en especial estos últimos días de las Fiestas de la Virgen de la Peña. Pero se queda todo dentro de la cabeza del Baturro. Estos días han venido padres a los que he encorrido con sus hijos a darme abrazos. Y he encorrido hasta a los nietos.

La última salida de Francisco Villar 'El Pulga' con el cabezudo 'El baturro' en Calatayud JMACIPE

El paso del tiempo, ¿marca?Es verdad que físicamente, la edad te va limitando, porque no puedes hacer lo mismo que con 30 años...

¿La edad es más que un número?Bueno, muchas veces me había planteado dejarlo y no he podido. Cómo llevas la edad mentalmente también influye.

¿Hay alguna estrategia detrás de tanta carrera?Sí, sí. Para hacerles las emboscadas no hace falta ni que hablemos. Solo con mirarnos lo sabemos.

¿Algo que le haya marcado?Un día, hace ya muchos años, llegué tarde a la salida de la cabalgata y el encargado me dijo que no iba a salir. Cogieron los críos y se sentaron en la calle. Salieron los cabezudos y no se meneó ninguno como protesta. Al final el encargado rectificó, me vestí -ese día llevaba la María- y al llegar a la puerta saqué la cabeza y salieron en estampida unos por encima de otros.

¿Qué personajes ha llevado?Al principio la María e iba muy bien con ella. Pero cogí el Baturro y lo he llevado 32 años seguidos. Bueno, menos un día que me puse malo, pero lo dejaron aquí como muestra de respeto.

¿Alguna zona de la ciudad por la que le haga más ilusión correr?No, me gusta todo. Antes no había tanto coche y se podía correr por más sitios. Ahora depende de la zona. Por la puerta de Soria hay algún tramo de calle que permite echar alguna carrera más.

¿Las salidas de la comparsa se pueden dejar del todo?Me costará dejar la cabeza, pero el grupo, ya lo dije, no lo voy a dejar.

¿Qué le ha aportado personalmente?Valores como el compañerismo, el respeto, la constancia... Me he sentido querido. Y el cariño con sinceridad no se puede pagar con dinero. No tiene precio.

¿Recuerdas algún percance?Solo me he caído una vez y fue en la Rúa cuando era de asfalto. Era el día de la cabalgata e iba yo encorriendo a los críos. Había un chaval que llevaba un vaso de esos de plástico con agua o Coca Cola y de los nervios se le cayó al suelo, lo pisé y me fui de morros.