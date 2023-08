Chueca confía en que la decisión de Rubiales no afecte a que la ciudad sea sede del Mundial 2030

La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha confiado en que la decisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, -quien no ha dimitido- tras besar sin consentimiento a una de las jugadoras de la selección española, Jenni Hermoso, tras la victoria en el Mundial Femenino 2023, no afecte a que Zaragoza sea sede del Mundial 2030.

"Sobre la candidatura de Zaragoza, confío en que quien sustituya a Rubiales, en caso de dimisión, y se dedique a lo largo de hoy o en los próximos días a la Federación, mantenga el proyecto para que España y Portugal sean sede del Mundial 2030", ha sostenido.

En cualquier caso, se ha mostrado esperanzada en que la RFEF "siempre" defienda esta posición. "Zaragoza no puede quedar fuera porque cumplimos todos los requisitos y tenemos una ubicación estratégica que convierten a la ciudad en uno de los mejores lugares para ser subsede del Mundial de Fútbol 2030", ha apostillado.

Salma Paralluelo, hija predilecta

Por otro lado, la alcaldesa ha subrayado la intención del Ayuntamiento de Zaragoza por nombrar a la futbolista Salma Paralluelo como Hija Predilecta de la capital aragonesa.

"Espero verla en los próximos días para poder decírselo personalmente. Con ella no he podido hablar, pero sí se lo he trasladado a su familia, en concreto a su padre", ha comentado.

Chueca ha destacado que es un "honor" para la ciudad que una deportista zaragozana como Salma Paralluelo que ha conseguido esta "gesta" junto al resto de la selección femenina española -ganar el Mundial Femenino 2023- sea Hija Predilecta en las próximas fiestas del Pilar.