El PSOE de Calatayud critica el "desgobierno" del Área de Cultura del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud, mediante una rueda de prensa, ha criticado este miércoles que, a su juicio, existe "un gran desgobierno" en el Área de Cultura que gestiona la popular Mar López, también segunda teniente de alcalde del Consistorio y que el funcionamiento de su comisión es "deficitario". "No tiene la capacidad de coordinar una comisión tan extensa, en la que hay delegaciones a otros seis concejales del equipo de gobierno diferentes. Tiene que ser capaz de organizar y controlar qué hacen sus compañeros o asumir todas las competencias", planteaba la portavoz del PSOE, Sandra Marín. E incidían en que todavía no tienen acceso a la información de los actos para las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Peña, que siempre empiezan en los primeros días de septiembre.

En este sentido, su compañera Yolanda Júlvez cargaba porque "se han celebrado cuatro comisiones, las ordinarias de julio y agosto y dos extraordinarias, y, a fecha 23 de agosto, no han llegado la mayoría de los expedientes de los conciertos y actuaciones, de la licitación de la barra, los fuegos artificiales o la seguridad". "No se pueden convocar cuatro comisiones sin tener la información de los eventos", remarcaba Marín. Sí que reconocían ambas que el edil delegado de Festejos, Héctor Sarriá, les contó "lo que piensa hacer" y que era previsible que este viernes hubiera otra convocatoria extraordinaria para dar cuenta de ello.

Asimismo, remarcaban que "se nos metió prisa para constituir el consejo sectorial de festejos, pero no se ha reunido" y explican que "solo se nos ha pasado un cronograma con los actos previstos para la corporación, en los que hay actos desde el 28 de agosto y donde se incluyen las actividades de Ilumina Calatayud", indicaba Marín. "No hay organización ni coordinación. Ya avisamos que Cultura era un área extensa, a la que se añadió Turismo, y que solo había un día al mes para tratar todos los temas", insistía Marín.

"Si la situación no cambia, va a ser imposible trabajar, porque la presidencia de las comisiones tiene que controlar qué se hace en su área", apuntaba Júlvez. Por otra parte, las dos ediles de la oposición también han reprochado la falta de información y que se limita su posibilidad de realizar propuestas. "No sabemos con certeza el nombre del pregonero y nos enteramos por un comunicado del mantenedor. No nos oponemos a los nombramientos. Solo queremos que nuestras propuestas también se tengan en cuenta", subrayaba Marín.

A este respecto, ahondaba en que "el nombre del Premio Ciudad de Calatayud, que votamos tres veces a favor, llegó a una junta de portavoces desde Alcaldía. "No queremos decir que no sean merecedoras estas personas del premio, de ser mantenedores o pregoneros. Solo que queremos plantear nuestras ideas, porque trabajamos siendo activos y no esperando sentados", argumentaba Marín. Así, adelantaba que en los próximos días realizan una propuesta para que se ocupe el puesto de cronista, vacante desde la muerte de José Verón Gormaz.