Cárcel por el robo de un patinete a la luz del día y en plena plaza de España de Zaragoza

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza acaba de condenar a seis meses de prisión a un joven por el robo de un patinete eléctrico. La Fiscalía pedía inicialmente un castigo mayor, pero al confesar los hechos, Daniel Sebastián C. R. logró pactar una sentencia de conformidad a la baja. Y aunque en principio, al no ser reincidente, se le suspenderá la pena, el juez ya advierte al acusado de que en caso de no indemnizar a la dueña del vehículo o de volver a las andadas se revocará la medida de gracia e ingresará en el centro penitenciario de Zuera.

El aviso a navegantes es indiscutible, puesto que el robo de patinetes se está convirtiendo en un lucrativo negocio en la capital aragonesa, donde el pasado año se denunciaron en torno a medio millar de sustracciones: tanto de vehículos particulares como de alquiler. El precio medio de un vehículo de movilidad personal (VMP), como técnicamente se los denomina, ronda los 400 euros, por lo que el botín anual alcanzaría los 200.000.

Una mujer grabó el hurto

Los hechos por los que acaba de ser condenado Daniel Sebastián C. R. se produjeron hace ahora un año. En concreto, sobre las 18.45 del 28 de julio de 2022 en plena plaza de España de Zaragoza. Poco le importó al delincuente que se tratará de uno de los enclaves más concurridos y transitados de la ciudad. Ni a él ni a los dos jóvenes que le acompañaban –a los que la Policía Nacional no consiguió identificar– les importó tampoco que una mujer se pusiera a grabarlos con el teléfono móvil.

«Te sorprende que esto pueda pasar un jueves en pleno centro de Zaragoza, pero está pasando. Y aunque lo primero que piensas es que se trata de cosas de críos, al denunciar en comisaría ves que hay muchos casos y que hay gente que podría estar sacando mucho dinero con estos robos», explicaba en su día a HERALDO el padre de la chica a la que quitaron el patinete.

Son muchas las víctimas que están recurriendo a las redes sociales para poner cara a los carteristas, de los que suben grabaciones en el transporte público para alertar al resto de usuarios. De hecho, las imágenes del robo del patinete de la plaza de España también acabaron en la red.

La Policía reconoce que cuesta mucho recuperar estos vehículos. «Cada uno lleva su propio número de serie –apuntan–, pero son todos tan parecidos que no puedes ir parando por la calle a cada usuario». Por ello, aconsejan hacer fotos de «marcas o peculiaridades» que permitan identificarlo.