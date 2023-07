El último voto por correo de Zaragoza: “Hasta hoy no he tenido los papeles”

El plazo para votar por correo ha terminado este viernes a las 14.00. En esta última ampliación, poco más de una veintena de personas se ha pasado por las oficinas de Correos del paseo de la Independencia para dejar su papeleta. Entre estos rezagados que han apurado hasta el último momento destaca Jacobina, una señora de 90 años que ha entregado su voto a las 13.58. Ha sido, probablemente, la última votante por correo de Zaragoza.

Mientras ella rellenaba los papeles con ayuda de un miembro de seguridad, los trabajadores de Correos miraban el reloj asustados. Tras la advertencia de una de las empleadas, que veía la manecilla larga demasiado cerca del cierre, Jacobina ha cerrado el sobre y se ha acercado lo más rápido posible a una de las ventanillas.

“Acabo de llegar de Formigal de vacaciones”, ha explicado, “hasta hoy no he tenido los papeles”. El cartero la había pillado fuera de casa y no había tenido ocasión de bajar del Pirineo hasta este viernes por la mañana.

Realizar los trámites y rellenar la documentación correctamente se ha convertido en una odisea para ella, que votaba por correo por primera vez. “Me han guiado y tratado muy bien, porque yo la verdad que no tenía ni idea”, ha dicho de los trabajadores de la oficina.

Aunque apuraba menos que Jacobina, Eduardo también ha aprovechado el plazo al límite. Él ha depositado su voto a las 13.45. “He estado de viaje por trabajo”, ha explicado. Apenas había llegado a Zaragoza hace unas horas, ha asegurado que, de no ser por la ampliación, se hubiera quedado sin votar: “Estaba ayer pendiente de si lo ampliaban o no, y cuando vi que lo hacían ya me relajé”. Él tampoco tenía la documentación lista, sino que la había recogido de la oficina en esa misma mañana. “Todo en el último momento”, ha admitido entre risas.

Justo después de las 14.00, con las oficinas ya cerradas de forma oficial, Jose María Jiménez Pulido, responsable de la sección sindical provincial en Zaragoza de comisiones correos, ha querido felicitar a los trabajadores: “Se reconoce la valía y el servicio público que se da por parte de Correos y sus profesionales”. Ha asegurado que un 30% de los empleados retrasaron sus vacaciones para colaborar y que ha sido gracias a la insistencia de los sindicatos que se han ampliado las plantillas y los horarios.