Una vecina de Casetas que alertó del menor ahogado: "Le he dado en la espalda y no se movía, lo he cogido de la muñeca y lo he girado"

El primer domingo de julio con ola de calor se ha tornado en asfixiante por el dolor en la piscina municipal del barrio de Casetas (Zaragoza). Un niño de 8 años ha muerto en el vaso mediano, en una zona donde no le cubría, por causas todavía no confirmadas que revelará la autopsia. Algunas fuentes han apuntado a que el menor ha podido sufrir un corte de digestión. La primera en dar la voz de alarma ha sido una vecina del barrio, que estaba jugando con su hija cerca del niño fallecido.

Eran alrededor de las 14.30, cuando muchos usuarios comían en el bar y la zona de merendero. Mónica, una vecina de Casetas que había acudido a pasar el día con su familia, todavía no lo había hecho. A esa hora se estaba dando un baño para refrescarse junto a su hija pequeña, de cuatro años, en la piscina mediana donde ha ocurrido el suceso. Los termómetros se acercaban a los 40 grados. La pequeña jugaba a zambullirse, mientras su madre la esperaba dentro del agua. Cerca de ellas había un niño más mayor bocabajo que parecía estar buceando.

"No le he visto meterse al agua, cuando me he dado cuenta de que estaba, ya estaba flotando", ha comentado a la salida de las instalaciones, todavía procesando el tremendo suceso que había vivido. Lo que le ha llamado la atención es que "no se movía".

Reanimación durante unos 45 minutos

"He mirado a otra madre que estaba sentada en la escalera y le he dicho: '¿Este niño estará jugando, no?'", ha recordado. No podía imaginar lo que ocurría en realidad, pero algo le ha hecho actuar casi mientras hablaba. "En seguida le he dado en la espalda y al no hacer nada lo he cogido de la muñeca y lo he girado", mientras alertaba al socorrista, que estaba al lado, ha contado.

"Al ver que estaba inconsciente me he abalanzado y mientras Mónica lo mantenía del brazo bocarriba yo lo he subido al bordillo llamando al socorrista, que en menos de un segundo estaba atendiendo al pequeño", ha rememorado Nerea, la otra vecina que ha ayudado al menor. Después de su reacción tan rápida, la mujer ha confesado que "en el momento me ha salido actuar, pero luego me temblaba todo".

"El socorrista junto con los sanitarios creo que han hecho un buen trabajo, a pesar del triste desenlace", ha considerado.

Alrededor del menor se han ido acercando varios familiares que habían ido con el niño a las instalaciones, que miraban los esfuerzos de los sanitarios e intentaban asimilar lo ocurrido. Se trata de una familia de origen pakistaní afincada en el barrio, según se ha confirmado después.

El bullicio que había durante el que ha comenzado como un día concurrido de piscina ha cesado a medida que los usuarios se iban percatando de lo ocurrido. Todo se ha paralizado menos las maniobras de reanimación. Las miradas seguían con preocupación los incesantes movimientos del socorrista y luego del personal sanitario que se ha ido incorporando.

Algunos pequeños lloraban al haber visto al niño tendido en el suelo, en el espacio entre el vaso mediano y el grande, rodeado de sanitarios que no han dejado de actuar durante unos eternos 45 minutos. Todos los usuarios contenían la respiración esperando que finalmente pudieran recuperar al pequeño y trasladarlo al hospital en alguna de las dos ambulancias que han llegado a las puertas del recinto. "Yo solo pensaba: 'Que despierte, por favor", ha dicho Nerea.

"Ese momento no llegaba", ha añadido Pilar, una estudiante de Enfermería que se encontraba en el recinto comiendo y que se ha acercado al ver el revuelo por si podía ayudar. "Yo todavía no tengo conocimientos suficientes para una situación así, pero he ido por intentar ayudar en lo que pudiera", ha señalado. "Me he acercado y he visto que el socorrista ya le hacía la reanimación y una chica se ha acercado y le ha dicho que era enfermera, mientras otro trabajador de la piscina ya traía el desfibrilador", ha relatado sobre los largos minutos de angustia. Como ha visto que había personal suficiente ha dado "un paso atrás", ha apuntado.

"Cuando he visto que pasaba mucho rato he empezado a pensar en lo peor", ha lamentado, como han comenzado a temer otros usuarios.

El guardia de seguridad ha alejado a quienes estaban más cerca viendo la escena. Entre los familiares del menor no se encontraba su madre, que cuando ha llegado solo ha podido ver el cadáver del pequeño. El llanto de la mujer ha roto el silencio que hasta entonces guardaban los familiares que rodeaban al niño, que parecían en estado de 'shock'.

A través de la megafonía se ha anunciado a los usuarios, a los que se les había pedido que se trasladaran al muro más alejado del suceso, que desalojaran la piscina. "Ha sido terrible", ha comentado una de las familias que salían de las instalaciones cuando se ha anunciado el cierre, alrededor de las 16.00.

Se había abierto una puerta lateral, que normalmente permanece cerrada, para una posible evacuación en ambulancia, que finalmente, alrededor de las 17.20 ha sido para trasladar el cuerpo sin vida del niño.