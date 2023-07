Zaragoza estudia pedir la declaración de zona catastrófica ante los graves daños de la tormenta

El Ayuntamiento de Zaragoza estudia pedir la declaración de zona catastrófica ante los graves daños provocados por la histórica tormenta que descargó el jueves en la ciudad. El Consistorio se encuentra en estos momentos recabando todos los datos necesarios y analizando si se cumplen los requisitos de cara a llevar la propuesta a la Junta Local de Seguridad del próximo lunes.

El concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, se ha reunido este sábado con los responsables de los servicios municipales en la sala de crisis del parque número 1 de Bomberos, en Valle de Broto, para analizar el estado de las zonas más afectadas.

Aunque todavía hay incidencias que se irán resolviendo a lo largo de este fin de semana, en líneas generales se puede decir que “48 horas después, la ciudad ha vuelto prácticamente a la normalidad”. Esta mañana se ha restablecido el tráfico en la Z-30 en ambos sentidos. También ha podido reabrir la piscina del CDM Delicias y la de Valdefierro, a excepción del vaso de chapoteo, siendo la de Torrero la única en la que “se sigue trabajando para solucionar las afecciones”.

El punto que en estos momentos presenta mayores problemas es el camino de la Fuente de la Junquera. Pese a que se puede circular y se ha garantizado el acceso a las viviendas, Mendoza ha avanzado que “tardará todavía algunos días” en recuperar su imagen, ya que los daños “fueron importantes”. Mientras, en el entorno de La Cartuja y en la carretera de Torrecilla de Valmadrid se está priorizando la limpieza de los arcenes, pero las vías, de acuerdo con el Ayuntamiento, son “plenamente transitables” tanto para vehículos pesados como ligeros gracias al trabajo de los servicios de limpieza y la colaboración de los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

“Tenemos todavía que recopilar datos para tomar las decisiones oportunas, pero lo más importante es que la ciudad vuelve a funcionar”, ha dicho el concejal.

Preguntado por el barranco de la Muerte y las ‘defensas’ de Parque Venecia, ha recalcado que ahora “es momento de estar contentos” por haber podido reanudar la actividad en 48 horas. “Desde luego, habrá que estudiar todos los datos para tomar las decisiones más adecuadas en todos los sentidos. Estas tormentas no se producen todos los días, pero no podemos pensar que no van a volver a ocurrir hasta dentro de 300 años. Tenemos que estar preparados. Nuestra ciudad tiene unos servicios de emergencia espectaculares y les vamos a pedir que analicen la situación que se dio y si hay alternativas para que eso no vuelva a ocurrir”, ha manifestado.

La intención es seguir el ‘modelo Filomena’. “Recogeremos toda la información y la mapearemos. Ya ocurrió con Filomena. Zaragoza no había vivido nunca una tormenta como esa. Entonces, lo que se hizo fue mapear todas las situaciones de emergencia que se produjeron, se estudiaron y con todo eso se creó un plan de emergencia específico para nevadas”, ha recordado.

Mendoza también se ha referido a la situación del colegio María Zambrano, arrasado por la tromba. En estos momentos son muchas las familias que piden un cambio de ubicación. “Nosotros no rehuimos ningún frente. Creo que tenemos que ser tranquilos a la hora de ver, pensar, valorar y explicar. Los técnicos tomarán las medidas que crean oportunas en el momento adecuado cuando tengan todos los datos”, ha afirmado.

Tampoco se descarta hacer un estudio específico. “Tras cada emergencia siempre se hace un análisis específico. Estudiaremos todo que ha pasado y con esos datos, se tomarán las decisiones que en cada momento y cada administración consideren más adecuadas”, ha subrayado.

Solo desde el jueves, los Bomberos han tenido que atender más de 400 avisos. Esta mañana había aún 21 servicios en espera, aunque se trata ya de cuestiones menores: desde achiques en garajes a repasar algún ascensor o incluso revisar tejados por el pedrisco.