Cuándo acabará la primera ola de calor en Zaragoza, Huesca y Teruel: el tiempo de la semana

Las olas de calor están a la orden del día. Cada vez son más tempranas; de hecho, han obligado a que las instituciones de control de la meteorología, empezando por la propia Aemet, se replanteen extender este calificativo a los picos de altas temperaturas fuera de los meses de julio y agosto, en los que solía centrarse ese calificativo. Ya ocurrió el año pasado en mayo, y las escaladas del mercurio por encima de los 30 grados, o directamente rozando los 40, ha dejado de sorprender. Este fin de semana la primera ola de calor ha llegado a buena parte de España con alertas por temperaturas máximas en 24 provincias, entre ellas las Zaragoza y Huesca.

Con el fuerte calor vuelven las recomendaciones habituales: protector solar elevado (factor 50, lo mejor) independientemente de que se tenga la piel más o menos clara, abundante hidratación y evitar los paseos en las horas centrales del día. Y paciencia, mucha paciencia. Cuidado también con los aires acondicionados: son un alivio, pero su uso prolongado puede traer catarros y afecciones de garganta, por el gran contraste entre la temperatura ambiente y la climatizada.

Este lunes 26 de junio, los termómetros echarán fuego en ciudades como Zaragoza, tras una noche tropical que ha trastocado el sueño de los ciudadanos. La buena noticia es que hay luz al final del túnel ya que este lunes será el peor día de la semana en Zaragoza en cuanto a temperaturas máximas se refiere.

El resto de la semana la Agencia Estatal de Meteorología no tiene previsto activar alertas por calor en Zaragoza ni en Teruel. Por el contrario, Huesca sufrirá un poco más los efectos de esta ola de calor y este martes se activará el aviso amarillo por temperaturas máximas significativamente altas en el sur de Huesca. No obstante, no descarta que en la mitad este de Zaragoza las temperaturas lleguen a rondar los 35 grados. En el resto de Aragón, el cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna y chubascos ocasionales en Sistema Ibérico de Teruel y Pirineo oriental por la tarde. Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios. El viento será del noroeste en el valle del Ebro y variable flojo en el resto.

El tiempo en Aragón para el miércoles

El cielo amanecerá poco nuboso con nubes altas, aumentando a intervalos de nubosidad de evolución diurna en el tercio norte y el Sistema Ibérico por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en la mitad este del Sistema Ibérico de Teruel la segunda mitad del día, y no se descarta que sean localmente fuertes; en el resto de la provincia y en la mitad este del Pirineo, serán probables de forma más débil y ocasional. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 32 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 16 y 34 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 18 grados y la máxima será de 35 grados.

El viento será del noroeste en el valle del Ebro y variable flojo en el resto, con predominio de la componente norte.

El tiempo en Aragón para el jueves

Se prevé un cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos o cielo nuboso por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en el Pirineo y el Sistema Ibérico, que serán localmente fuertes y podrían extenderse al resto. Las temperaturas irán en ligero descenso. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 31 de máxima en Huesca y en Teruel, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 18 grados y la máxima será de 34 grados.

Viento del noroeste en la depresión del Ebro, ocasionalmente fuerte por la tarde, y variable flojo en el resto, tendiendo a componente norte la segunda mitad del día.

El tiempo del resto de la semana

Según la Aemet es pronto para sentenciar la previsión del tiempo más allá de cuatro días. No obstante, las temperaturas no llegarán a los 40 grados registrados este fin de semana en varios puntos de Aragón y rondarán entre los 14 grados de mínima y los 30 de máxima en Huesca y en Teruel, mientras que en Zaragoza oscilarán entre los 15 grados y los 35 desde el viernes hasta el domingo.