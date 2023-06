Susto por la caída de un árbol en San José: "Tuvimos suerte, cuatro minutos antes las camareras estaban recogiendo la terraza"

Con el susto en el cuerpo. Así se encuentra Antonio Cabrera, dueño del bar Caribe Park (en el barrio zaragozano de San José), después de lo vivido el sábado por la noche cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la terraza de su establecimiento.

Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna desgracia personal porque en ese momento no había ningún cliente. "Ocurrió sobre las 23.15. El árbol, de unos 5 pisos de altura, se cayó y partió dos más. Hemos tenido suerte, cuatro o cinco minutos antes estaban las camareras recogiendo todo de la terraza. O si llega a pasar el sábado anterior más de uno hubiera acabado muy mal porque cayó justo atravesando toda la terraza (16 mesas en total)", explica.

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la terraza de un establecimiento el sábado por la noche

El Caribe Park está ubicado en Arcipreste de Hita, una calle en la que hay otras tres terrazas. Precisamente, en el momento del suceso, el bar contiguo -El Porche- tenía los toldos puestos, tal y como indica Cabrera. "Somos cuatro terrazas, una junto a la otra. Tuve la suerte de que cayó en la mía, que ya estaba recogida. Si en vez de caer hacia la derecha cae a la izquierda destroza los toldos de El Porche, donde igual había unas 40 personas", afirma. "Nos llevamos un buen susto -continúa- Nosotros y todos los que estaban en las terrazas de alrededor; que estaban con gente".

Poco después, llegaban la Policía Local y los Bomberos, que cortaron la zona y retiraron el árbol caído. Asimismo, este lunes por la mañana también han acudido a retirar los restos que quedaban. Además, los vecinos han avisado al Ayuntamiento de Zaragoza para que pasen los técnicos de Parques y Jardines a revisar los ejemplares de la zona.

Según señala Cabrera, el temor que tienen es que se pueda caer algún árbol más. "Hay 4 o 5 y todos son iguales; tienen muy pocas raíces. Hace dos semanas se desprendió una rama gorda de uno de ellos y los vecinos me han dicho que se han caído dos árboles más en los últimos años. La idea que tenemos todos los de los veladores y vecinos es que más de uno se caerá porque están todos igual. Llevan el mismo tiempo plantados y no tienen raíces suficientes", sostiene el dueño del Caribe Park, que opina que el suceso no está relacionado con las fuertes tormentas registradas este fin de semana en Zaragoza, que obligaron a los Bomberos a hacer más de 60 salidas. "En ese momento estaba chispeando y no hacía aire tampoco", ahonda.