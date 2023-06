Pleno de despedidas y buenos deseos en el Ayuntamiento de Calatayud para cerrar mandato

El Ayuntamiento de Calatayud ha celebrado este miércoles la última sesión del pleno corporativo prevista dentro del mandato 2019-2023. Como viene siendo habitual, la cita sirve para ratificar el acta de la reunión previa, en este caso la del pasado 27 de abril, y como despedida oficiosa de aquellos concejales que dejan el cargo. En esta ocasión, hasta nueve ediles no recogerán de nuevo el acta: Ana Belén Ballano, por el PAR; Belén Jiménez y José Hueso, por Ciudadanos; Ana Vicén, Santiago Mingotes, Víctor Ruiz y Julia Olivas, por el PSOE y Chus Peñalosa y Nuria Amela en el PP.

"Ha sido un placer trabajar por Calatayud estos últimos cuatro años y deseo éxitos y aciertos a los nuevos miembros", apuntaba Ballano. En el caso de Jiménez, agradecía la "oportunidad" y consideraba que había sido "un honor" desempeñar la delegación de Acción Social los últimos cuatro años y que se va "con la convicción del deber cumplido". Tenía buenas palabras para los compañeros de corporación y para los trabajadores municipales y resumía como "sinsabores" la disolución abrupta de su grupo político local.

En el caso de José Hueso, que en su segunda experiencia municipal formó parte del grupo liberal desde 2015 hasta que el pasado abril decidió pasar a ser concejal no adscrito, tomaba la palabra citando a la 'Albada' de Labordeta: "Adiós a los que se quedan y a los que se van, también". En el caso de Ana Vicén, que entró en 2021, alababa que ha sido una "experiencia bonita" y tenía buenas palabras para sus compañeros de partido y para el resto de grupos.

En el caso de Mingotes, tras 12 años y renunciar a estar en las listas del PSOE, hizo hincapié en que había contado con "magníficos compañeros" y también reconoció la labor del personal del Ayuntamiento, a la vez que daba la enhorabuena a quienes seguían y a los que se estrenarán. "La palabra fundamental que define mis 16 años es gratitud", sostenía Olivas, que mencionaba a los compañeros de partido, de corporación y a los trabajadores y reconocía que "si he podido ayudar a una persona, me voy satisfecha".

"Ha sido un orgullo ser concejal durante 20 años, cuatro de ellos como alcalde", concluía Ruiz, que deseaba al nuevo equipo de gobierno los "mayores éxitos". Para Peñalosa, tras ocho años como edil, también reconocía la labor de los empleados municipales y mostraba su deseo de que la corporación siga trabajando por Calatayud "y que lo hagáis bien", añadió.

Amela subrayaba que había sido un "honor", a la vez que mencionaba a trabajadores del consistorio, del área de Cultura que ha dirigido, pero también a personal de los centros educativos, así como a las asociaciones. Como cierre, el alcalde, José Manuel Aranda, calificaba este mandato como "complejo" por el covid y la guerra de Ucrania y agradecía el trabajo de todos los miembros salientes, a la vez que pedía que las discrepancias políticas no dañen las relaciones personales.

Este sábado, a las 12.00, está prevista la sesión de constitución del Ayuntamiento y el nombramiento de Aranda como regidor por la mayoría absoluta de 10 concejales sobre un total de 17 integrantes. El PSOE queda con 5, mientras Ciudadanos-Tú Aragón y Vox tendrán un puesto.